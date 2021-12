Raed Arafat a anunțat că atât în noaptea de Crăciun cât și în noaptea de Revelion, românii vor putea circula liberi, chiar dacă sunt vaccinați sau nevaccinați. Pe de altă parte, șeful DSU a adăugat că pentru a avea acces la locațiile de cazare, românii care nu s-au imunizat sau care nu au trecut prin boală vor fi nevoiți să prezinte un test negativ de COVID.

„Pentru nopțile de Crăciun și Anul nou nu vor fi restricții pentru oră, dar cu limita de 50% la locurile care vor fi ocupate și cu prezentarea certificatului verde. La locurile de cazare, până acum erau doar persoanele vaccinate. Acum se adaugă și persoanele testate negativ pentru COVID”, a spus Raed Arafat.

O altă veste bună pentru persoanele nevaccinte este că vor putea intra în mall-uri, dar și în marile magazine în următoarea perioadă, dacă vor prezenta un test PCR realizat cu 72 de ore înante sau un test antigen realizat cu 48 de ore înainte.

Un alt subiect dezbătut de șeful DSU, l-a reprezentant situația magazinelor mici. Potrivit acestuia, în acest caz nu vor exista restricții, însă patronii vor fi nevoiți să stabilească câte persoane pot intra în unitate.

„Permiterea accesului în mall-uri, magazine mari, se va permite și persoanelor testate cu un test PCR de 72 de ore sau test antigen de 48 de ore. La magazinele mai mici până la 200 de metri pătrați nu va fi necesară prezentarea documentului, dar trebuie să se stabilească numărul de persoane care intră în magazin. Pentru aceasta mărime pot fi simultan maxim 50 de persoane”, a adăugat șeful DSU.

Alexandru Rafila, despre relaxarea măsurilor de Crăciun și de Revelion

Amintim faptul că în urmă cu doar o săptămână, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre relaxarea măsurilor de sărbători. Acesta declara că este mult prea devreme pentru a se stabili un astfel de set, în contextul în care românii nu respectă regulile și încă nu se cunoaște modul în care infectările vor evolua.

„Mi-e greu să vă spun ce se va întâmpla peste un interval de 3-4 săptămâni, dar eu am o preocupare faţă de ce se întâmplă în acest moment. Am văzut ieri la Braşov, la târgul de Crăciun, că era o mare frenezie, am văzut concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea. Dacă oamenii vor să aibă sărbători cât mai aproape de normalitate, ar trebui să se comporte cât mai precaut în această perioadă”, a declarat la B1 TV, Alexandru Rafila.

Acesta a mai menționat atunci că lucrurile se pot schimba de la o săptămână la alta.

”Trebuie văzut contextul epidemiologic. Suntem în scenariul verde, dar contează trendul. Gândiţi-vă ce s-a întâmplat astă vară când eram în scenariul verde, dar lucrurile mergeau prost săptămână, după săptămână. A existat o creştere relevantă din punct de vedere epidemiologic”, a mai spus ministrul.