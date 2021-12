Ce restricții vom fi nevoiți să respectăm de Sărbători?



Astfel, Raed Arafat a explicat că autoritățile din România sunt conștiente de cazurile „care au fost aduse din Africa de Sud” în momentul de față.

„În România, în acest moment, noi ştim de cazurile care au fost aduse din Africa de Sud şi care nu sunt cazuri care au călătorit şi au intrat în contact cu alte persoane. Adică ei au fost aduşi cu o cursă specială, erau tot timpul cu mască, protejaţi, li s-a recoltat, au intrat imediat în carantină. Cam asta a fost situaţia. Nu sunt în perciol, sunt ok, sunt vaccinaţi, au acum starea lor stabilă, asimptomatici, o singură persoană are simptome foarte uşoare, din ce am înţeles, deci nu sunt probleme cu ei”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a fost întrebat și cum ne putem proteja împotriva noii variante de COVID-19.

„Rămâne, din ce se discută şi din ce se arată, rămâne totuşi vaccinarea o soluţie foarte bună şi sigura de prevenire. Încă să ne aducem aminte că noi nu suntem cu varianta Omicron peste tot, noi avem varianta Delta principală la acest moment. Vaccinarea rămâne soluţia de prevenire şi se pare, până acum cel puţin din ce vedem, că persoanele vaccinate, cum sunt şi cei care au sosit în România, nu fac o formă gravă.

O să vedem. Încă e devreme să se pronunţe cu certitudine cineva, dar o să vedem ce concluzii vor fi la nivelul oamenilor de ştiinţă după analiză. După ce a trecut ceva timp o să zică dacă într-adevăr vaccinul continuă să protejeze. Părerile deja se îndreaptă către ideea că vaccinul protejează de forme grave şi la varianta Omicron, dar încă acest lucru trebuie să fie, bineînţeles, stabilit clar pe linie ştiinţifică şi comunicat pe baza datelor ştiinţifice, pe care le colectează la acest moment oamenii de ştiinţă”, a explicat specialistul.

Raed Arafat: E vorba de o perioadă limitată de câteva săptămâni

Totodată, acesta a vorbit și despre restricțiile care trebuie respectate în perioada următoare.

„Nu e vorba de restricţii, e vorba de o perioadă limitată de câteva săptămâni în care persoanele care vin din afara UE, din afara spaţiului european, vor trebui să aibă un test PCR din ultimele 48 de ore, indiferent de statusul lor, chiar dacă sunt vaccinaţi, iar persoanele nevaccinate urmează să fie carantinate 10 zile.

Pentru persoanele care vin din interiorul spaţiului european se continuă aplicarea certificatului verde, pentru cei care intră în ţară din zonele roşii urmează să fie carantinaţi 10 zile, fără să trebuiască să mai facă test, dar cei care vin la graniţă fără test, cetăţenii români fiind obligatoriu să intre în ţară, urmează să fie carantinaţi 14 zile, fără posibilitatea de a face test în a 8-a zi. Aşa că sfatul nostru către toţi care nu sunt vaccinaţi şi vin din spaţiul european este să aibă testul, care nu sunt vaccinaţi sau trecuţi prin boală să aibă testul, iar din afara spaţiului european toată lumea să vină cu testul făcut în ultimele 48 de ore”, a spus Raed Arafat.

Totuși, măsurile care vor fi implementate în perioada Sărbătorilor încă sunt discutate, spune șeful DSU.

„Asta încă se discută. Se vor anunţa probabil în cursul acestei săptămâni ce alte aspecte se iau în considerare sau care va fi abordarea. E în discuţie, dar încă nu avem concluziile definitive, le vom avea săptămâna aceasta”, a conchis acesta.