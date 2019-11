În 2018, Morris Miller, șeful firmei producătoare Xenex, declarase că “Roboții costă circa 100.000 $ bucata”. Robotul Xenex UV-C important în România de către compania Sanimed International Impex gestionată de Cătălin Hideg, este folosit pentru a omorî germenii din spitale, cu ajutorul luminii ultraviolete.

Cătălin Hideg, partener de afaceri cu nepotul lui Fidel Castro, a apărut în investigația Secureanu, în calitate de partener de afaceri la Spitalul “Malaxa”, coleg la Academia SRI cu fostul director de la Malaxa și de protejat al generalului Constantin Onișor, coordonator al doctoratelor lui Secureanu și Hideg. Se pare că, Hideg este puternic conectat la masonerie, dar și la persoane ca Florin Secureanu sau din sistemul academic al SRI, precum generalul Onișor. Cătălin Hideg a controlat o parte a acțiunilor de la Sanimed, până în 2017, printr-un off-shore din Cipru.

De asemenea, au fost găsite în sistemul de achiziții publice mai multe acorduri-cadru pentru cumpărarea robotului importat de Sanimed de către Spitalul Marius Nasta (maximum 4 bucăți) și de către spitalul Județean Tulcea (maximum 8 bucăți), potrivit Libertatea.

Spitalul Județean Tulcea a răspuns pentru Libertatea că încă nu a cumpărat nici unul dintre roboții stipulați în acordul-cadru, iar către firma Sanimed nu s-a făcut încă nici o plată. Sanimed afirmă, pe propriul site, că alte 3 spitale au cumpărat produsul Xenex UV-C: Spitalul Clinic “Dr. Victor Babeș” (o bucată) și Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu (4 bucăți) Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș – două bucăți (roboți denumiți Zoe și Pauletta).

În plus, a fost identificat și contractul de la Spitalul Clinic “Victor Babeș”, încheiat pe 14 septembrie 2018 între firma Sanimed și ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București). Conform contractului cu firma lui Cătălin Hideg, prețul robotului deja vândut către Victor Babeș este de 737.700 de lei, adică aproximativ 154.000 de euro.

“Noi am fost primul spital care a testat acest aparat, acum mai bine de un an, în toamna lui 2018. A fost achiziționat prin ASSMB. Prețul de achiziție al robotului și doar al robotului este cel prezent pe SICAP / SEAP. E OK, funcționează, ne folosește”, au declarat oameni din Spitalul Clinic “Dr. Victor Babeș” .

În cazul Institutului de Ocrotire a Mamei și Copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu e vorba de un contract mai mare, în care, pe lângă cei 4 roboți, sunt stipulate și alte aparate. Care este prețul real al unui astfel de robot? “În România, prețul de intrare cu taxe, fără transport, este de 60.000-65.000 de euro”, a declarat pentru Libertatea o sursă din industria aparatelor medicale. Informația este în concordanță cu prețurile devenite publice în SUA, acolo unde costurile ridicate ale sistemului medical au obligat companiile și spitalele să fie extrem de transparente.

Într-un studiu publicat în octombrie 2015 de ECRI Institute din Pennsylvania, un ONG de cercetare în domeniul medical, sistemul Xenex UV-Ccosta aproximativ 81.000 de dolari.

Articolul a fost publicat acum un an, pe 9 octombrie 2018, cu 3 săptămâni după ce robotul a fost vândut cu 154.000 de euro pe bucată la Spitalul Clinic “Victor Babeș” . Compania Xenexa fost fondată în 2008 de doi epidemiologi americani, Julie Stachowiak și Mark Stibich, ambii cu doctorat la prestigioasa John Hopkins University din Baltimore, Maryland. Patronul firmei Sanimed nu a răspuns încercărilor ziarului de a afla de unde decurge diferența de preț dintre cumpărare și vânzarea robotului Xenex UV-C, deși ziarul a trimis întrebări încă de acum o săptămână.

