Medicul Alina Denciu, soția medicului Cătălin Denciu, eroul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, a făcut primele declarații cu privire la situația de sâmbătă seara.

Aceasta a declarat că în puțin timp pe care l-a avut la dispoziție pentru a vorbi cu soțul ei, acesta a spus că era încrezător că totul va fi bine. Alina Denciu mai spus că nu au vorbit despre ceea ce s-a întâmplat și că el era siderat de ceea ce a văzut la spital.

„După tragedie am reușit să vorbesc un pic cu el, printre investigațiile care i se făceau. Și ultima dată am vorbit cu el înainte de a se sui în ambulanță. Și era încrezător că va fi bine. Nu am discutat despre ce s-a întâmplat.

Atât, el spunea: eu sunt bine, ceilalți ardeau. Era siderat de ceea ce se întâmplase și ce văzuse acolo. Nu pot să spun că era calm, era într-o stare de agitație, de oroare de ceea ce văzuse”, a povestit Alina Denciu.

A lucrat la spitalul unde acum este pacient

Aline Denciu a mai spus că soțul ei a lucrat timp de un an într-un spital din Belgia, spital unde acum este pacient.

„Soțul meu a lucrat timp de un an de zile la spitalul Saint-Luc, în Bruxelles, la anestezie. Și eu am zis că vreau să rămân să practic această meserie, să ajut români, nu să mă duc în altă parte. Și din cauza asta a rămas în țară cu mine”, a mărturisit dr. Alina Denciu.

Decizia de a fi transportat în străinătate

Ulterior, aceasta a fost întrebată dacă decizia de a fi transportat în străinătate a fost o decizie bună și a răspuns că este singura lui șansă.

”Asta am discutat cu toți colegii și de specialitatea de plastică, și ceilalți. Trebuia musai să îi se acorde șansa maximală. E suficient că i-au acordat minima șansă de a supraviețui într-un spital românesc făcându-și treaba. Măcar șansa de recuperare să o aibă”, a declarat Alina Denciu.

Cuvintele sunt de prisos

„El era un om care făcea treaba. Nu stătea să comenteze. Era un om corect și spera la corectitudine și din partea celorlalți. Nu știu dacă eu ar trebui să îl caracterizez. Când faci un asemenea gest, cuvintele sunt de prisos. Și cred că ar trebui întrebați pacienții pe care i-a tratat și care îmi trimit mesaje peste mesaje de sprijin și de încurajare. Sper să fie bine”, a încheiat, printre lacrimi, soția medicului Ioan Cătălin Denciu, notează digi24.ro.