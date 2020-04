De Crăciun, antrenorul de 49 de ani s-a îmbolnăvit în Turcia și a fost internat, ulterior, în România. Diagnosticul a fost de bronhopneumonie severă.

Primul român lovit de COVID?

Acum, însă, Șumudică e de părere că a avut coronavirus încă de atunci. „Cred că am avut coronavirus în decembrie Știu tot ce mi s-a întâmplat, au fost exact simptomele acestui virus. Am avut o pneumonie care m-a ținut peste două săptămâni. N-aveam gust, n-aveam miros, am pățit exact ce spun epidemiologii. A avut tot staff-ul, au avut și unii jucători. Am luat virusul și ușor-ușor am dat la tot staff-ul”, a spus Șumudică.

„Istanbul e un aeroport uriaș, am văzut foarte mulți oameni cu mască. Nefiind educat, nu înțelegeam de ce poartă măști. La noi, oamenii, dacă au copilul bolnavi, îl duc la grădiniță. Ăștia suntem noi” a subliniat Marius Șumudică.

Fără fotbal, o vreme

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că federaţia şi LPF lucrează cu trei scenarii pentru a începe fotbalul din nou în România: 27 mai, 3 iunie şi 13 iunie. Cu toate acestea, nu toată lumea este de acord cu planurile conducătorilor fotbalului românesc. Marius Şumudică, antrenor de la Gaziantep, a declarat că România nu este pregătită să reia activităţile sportive, mai ales prin prisma faptului că nu facem destule teste pentru depistarea COVID-19, fiind pe un loc codaş în Europa la acest capitol. În plus, Şumudică este aproape sigur de faptul că boala pe care a avut-o în decembrie nu a fost o banală pneumonie, cum a crezut iniţial, ci exact coronavirus, deoarece a avut aceleaşi simptome. „Dacă ar fi după mine, nu aş da liber fotbalului. Eu am avut coronavirus, în decembrie. Nu am avut gust, nu am avut miros, exact ce zic epidemoliogii despre acest virus, plus ca a avut tot staff-ul meu. Eu ştiu ce înseamnă şi nu este de glumit. Pierdem oameni, suflete, familii şi nu este normal. Facem prea puţine teste şi nu ştim exact gravitatea acestui Coronavirus în România”, a declarat Marius Şumudică, într-o intervenție la televiziune.