Marius Șumudică s-a rău și a fost internat la Spitalul Sani Konukoğlu din Turcia, conform anunțului făcut de clubul Gaziantepspor, luni. Tehnicianul a revenit în Turcia săptămâna trecută, când deja era afectat de boală.

În urma unor analize amănunțite, efectuate după înrăutățirea stării sale de sănătate în ultimele zile, s-a decis internarea tehnicianului. Asta, pentru investigații medicale suplimentare. Cu toate acestea, clubul menționează că starea sa de sănătate se ameliorează. Clubul turc a transmis urări de însănătoșire grabnică directorului lor tehnic, Marius Șumudică.

În ultima etapă, Gaziantep a condus-o cu 2-0 pe Pendikspor, dar a fost egalat. A primit două goluri în minutele 77 și 80.

După meci, Marius Șumudică a avut un discurs dur și le-a reproșat jucătorilor modul în care au gestionat avantajul de pe tabelă.

”Nici nu știu ce să spun. Pentru a doua oară facem cadou niște puncte. Am luat două goluri în trei minute. Nu vreau să spun prea multe pentru că sunt la cald, dar nu pot accepta așa ceva.

Am zis că prima dată a fost un accident, dar când se întâmplă a doua oară, nu pot accepta. Trebuie să mergem mai departe. Trebuie s-o spun, a fost un cartonaș roșu pentru ei, însă nu e o scuză.Când ai 2-0, trebuie să rupi jocul. Când am venit, echipa asta nu avea niciun punct, acum avem 20 de puncte. Cred că toată lumea era fericită dacă spuneam că vom avea 20 de puncte în acest moment”, a declarat Marius Șumudică, citat de Dha. Gaziantep e pe locul 13 în Turcia