Ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus că va face anunţul referitor la majorarea pensiilor atunci când decizia va fi luată.

Anunțul zilei despre majorarea pensiilor

„În perioada 10-14 iulie, e programată o misiune a Comisiei Europene în România după vizita pe care am avut-o la Bruxelles atunci când am discutat despre reforma pensiilor speciale, despre reforma pensiilor din sistemul public şi reforma salarizării.

Am mai avut de atunci discuţii cu Comisia Europeană, suntem aproape zilnic în dicuţii tripartite cu Comisia Europeană şi Banca Mondială. Pe 11 iulie am solicitat să am eu întâlnirea pentru că pe 12 plec la Consiliul de miniştri, apoi vom avea câteva concluzii.”, a anunțat Marius Budăi.

Marius Budăi i-a avertizat pe angajatori

De asemenea, Marius Budăi le-a atras atenţia angajaţilor români să nu mai accepte ca angajatorul să le treacă pe contractul de muncă o sumă mai mică decât cea pe care le-o plăteşte în mână.

„Am spus tot timpul că mai important, în primă fază, e rezolvarea inechităţilor. Nu voi da speranţe pe care ulterior să nu le putem îndeplini, nu le face bine seniorilor să le dăm speranţe false. De asta am preferat să facem, să avem deciziile luate şi abia atuci să anunţăm şi imediat să trecem şi la implementare. Practic, mai mult decat anuntarea si luarea deciziei, cea mai importantă e implementarea deciziei.

Trag un semnal de alarmă celor care sunt în câmpul muncii. Dacă acceptăm să lucrăm pe doi lei pe hârtie şi pe cinci lei în mână, contribuţia se plăteşte la cei doi lei, nu la cinci şi când ajungem la pensie vom avea pensie foarte mica din cauza lipsei de contributie.

Probema apare acolo unde oamenii au contribuit aproximativ la fel, au lucrat in conditii aproximativ la fel – şi spun aproximativ pentru că eu, in toata experienta mea, nu am gasit două dosare la fel – sunt cuantumuri ale pensiei diferite. Asta înseamnă de fapt inechităţile în sistem.” a explicat ministrul Muncii.

Marius Budăi, despre recalcularea pensiilor

De asemenea, Marius Budăi a spus, despre recalcularea pensiilor, că abia spre finalul anului legea va fi adoptată şi publicată în Monitorul Oficial.

„Aici sunt două etape: digitalizarea dosarelor, suntem la peste 80% din numărul de dosare. Până spre final de an vom avea si legea adoptată şi publicată în Monitorul Oficial şi apoi vom şti exact timingul de recalculare pentru că trebuie să avem formula finala votata in Parlament, publicata in Monitorul Oficial.

Nu voi promova nici legea pensiilor, nici a salarizarii fara discutii serioase cu sindicatele si cu cei interesati.” a spus Marius Budăi.