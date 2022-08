Marius Budăi, despre majorarea salariilor bugetarilor: Impactul bugetar va fi de două miliarde de lei până la final de an

Așadar, ministrul Muncii a subliniat că impactul bugetar, în valoare de două miliarde de lei, nu este un impact suplimentar care se va regăsi în rectificarea bugetară, ci este „un articol în această ordonanță”.

„Impactul bugetar al acestei măsuri va fi de două miliarde de lei până la final de an, dar atenție, acest impact bugetar nu este un impact suplimentar care se va regăsi în rectificarea bugetară, ci este un articol în această ordonanţă care spune foarte, foarte clar acel articol: cu încadrarea în cheltuielile deja aprobate.

Pentru că noi ştiţi că am suspendat concursurile, angajările în a doua parte a anului, s-au bugetat la început de an posturi vacante care nu sunt ocupate, care sunt bugetate, avem economii la… Avem rezerve şi acest lucru se va face cu încadrarea în bugetul deja aprobat”, a declarat Marius Budăi la Antena 3.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă măsura care vizează majorarea salariilor bugetarilor va crea nemulțumire în rândul angajaților din sistemul privat.

Astfel, ministrul a spus că „în România trebuie să terminăm cu punerea unor categorii sociale împotriva altor categorii sociale”.

Marius Budăi spune că angajații de la stat, ca și cei din mediul privat, sunt cetățeni români și au fost afectați de prețurile mărite

De asemenea, ministrul a explicat anterior de ce se majorează salariile bugetarilor. Acesta a reiterat că angajații de la stat, ca și cei din mediul privat, sunt cetățeni români și au fost afectați de prețurile mărite.

„Nu e vorba ca se reduce. Primul act pus in transparenta conținea si anumite corecturi. Ne-am dat seama ca nu sunt echilibrate aceste lucruri si l-am retras. Acordam acum pătrimea, iar ulterior o sa acordam si restul. De multe ori am văzut si in presa că se majorează cu 50% salariile bugetarilor. Nu este așa, se acorda doar un spor pe perioada in care se lucrează cu fonduri din PNRR.

De fiecare data cand PSD a fost la guvernare, a avut grija de cetățenii romani, asa cum a făcut si acum, echilibrând masurile sociale cu cele economice. In termenul cel mai scurt va fi anunțat un nou astfel de pachet. Va dau exemplu de măsura. Am primit la Ministerul Muncii o suma astfel încât sa păstram convențiile pe care le avem cu angajatorii pentru categoriile greu angajabile si sprijinim mediul de afaceri pentru a califica astfel de angajați.”, a explicat Marius Budăi la România TV.