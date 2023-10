Numeroase companii, inclusiv marile companii aeriene internaționale, cu sediul în afara SUA, au folosit prevederile din Capitolul 11 pentru a se reorganiza, a-şi achita datoriile și a deveni mai puternice.

Bed Bath & Beyond, Christmas Tree Shops and Tuesday Morning sunt magazinele care au inițiat un proces supravegheat de instanță, printr-o înaintare conform Capitolului 11, anunță The Street.

Marile lanțuri de magazine intră în faliment

Conform Capitolului 11 al Curţii Federale a SUA, procesul de restructurare a unei companii este complet diferit de procedura de faliment sau de reorganizare, aşa cum se întâmplă în alte părți ale lumii. Procesul oferă companiei timp și flexibilitate pentru a-și reorganiza structura capitalului, a reduce costurile și a finaliza o restructurare financiară. În multe cazuri, vânzătorii doresc ca respectivul comerciantul cu amănuntul să supraviețuiască și ar putea face concesii pentru a ajuta la realizarea acestui lucru.

Uneori, asta duce la rezultate pozitive. De exemplu magazine ca Party City și David’s Bridal au reușit să iasă din faliment cu mai puține datorii și cu o șansă de supraviețuire pe termen lung. Numeroase companii, inclusiv marile companii aeriene internaționale, cu sediul în afara SUA, au folosit prevederile din Capitolul 11 pentru a se reorganiza, a-şi achita datoriile și a deveni mai puternice.

Lanțurile respective nu au reușit să găsească o modalitate de a continua

Nu a fost cazul pentru Bed Bath & Beyond, Christmas Tree Shops and Tuesday Morning. Lanțurile respective nu au reușit să găsească o modalitate de a continua să funcționeze și au trecut la lichidarea capitolului 7. Când se întâmplă acest lucru, toate activele pe care compania le deține sunt vândute pentru a plăti creditorii. Bed Bath & Beyond, de exemplu, și-a văzut numele, site-ul și marca achiziționate de Overstock.com.

Toate magazinele Bed Bath s-au închis, iar Overstock și-a schimbat numele în Bed Bath & Beyond, păstrând numele. Deocamdată, magazinele Tuesday Morning și Christmas Tree și-au lichidat marfa, dar nu au vândut numele și dreptul de proprietate intelectuală.

Noble House, ultima pe listă cu Capitolul 11

Ultima pe această listă este Noble House, o cunoscută firmă de mobilă, care a aplicat pentru capitolul 11. Compania a declarat în dosarul de faliment că „datoriile comerciale de la importatori și vânzători din China și Vietnam reprezintă majoritatea creanțelor ale creditorilor negarantați ai companiei”. Noble House face afaceri cu unele mărci importante din SUA.

„Compania este distribuitor, producător și vânzător cu amănuntul de mobilier pentru interior și exterior, cu distribuție pe canalele de comerț electronic, inclusiv parteneri precum Amazon, Walmart, Costco, Wayfair, Overstock, Target și Home Depot, onorând comenzile direct către consumatori din centrele sale de distribuție”, conform declarației de faliment.

Deținută de o familie, de la înființarea sa în 1992, compania proiectează, comercializează și vinde produse sub mai multe mărci, inclusiv Christopher Knight Home, NobleHouse, LePouf, OkiOki, Best Selling și GDFStudi.