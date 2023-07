La 84 de ani, Ion Ţiriac este încă într-o formă fizică la care unii mult mai tineri doar visează să ajungă. Mare amator de preparate româneşti, Ţiriac nu mai mănâncă gras.

Îi plăceau mâncărurile grase

Verişoara miliardarului, Mariana Stanciu, dezvăluia în trecut că magnatul nu mai mânâncă mâncare grasă, cum o făcea înainte, pentru a avea grijă de sănătate şi de siluetă.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă.

Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, citată de impact.ro.

Forțat de Maurer să-și ia bacul

Fostul mare jucător de tenis a recunoscut câte clase are și prin ce mod uluitor a reușit să își ia Bacalaureatul. Omul de afaceri în vârstă de 84 de ani a recunoscut că s-au făcut presiuni asupra lui pentru a-și termina liceul.

Țiriac a precizat că a fost șantajat de Ioan Gheorghe Maurer. A fost lăsat fără pașaport, în urma unui ordin, pentru a fi forțat să termine clasele a 9-a și a 10-a și să își ia BAC-ul. Miliardarul român a rememorat acea perioadă și afirmă că a durat numai patru luni pentru a absolvi!

„Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea.

La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: <<Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul>>. Eu am reacționat: Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?!

Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: <<Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?>>”, a recunoscut Ion Țiriac, într-un interviu oferit în urmă cu câțiva ani.