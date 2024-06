Doliu în lumea cinematografiei. A murit o legendă a filmului

Doliu în lumea cinematografiei. Actorul Spencer Milligan, cunoscut pentru rolul din serialul „Land of the Lost”, a murit, zilele trecute, la vârsta 86 de ani.

Spencer Milligan, care a jucat rolul gardianului Rick Marshall în serialul „Land of the Lost”, a murit în locuința sa din Los Angeles. Cauza decesului nu a fost anunțată. Pe rețelele de socializare mulți admiratori și colaboratori au deplâns dispariția sa.

„Era un tip incredibil, care te fascina din prima clipă”

„Cei care l-au cunoscut știu cât de pasionat era de ceea ce făcea. Era un tip incredibil, care te fascina din prima clipă”, a scris fostul său manager, William Stevens. „Nu pot să cred! Vestea morții lui Spencer m-a dărâmat. Vorbisem recent cu el și părea că lucrurile sunt în regulă. Îmi va lipsi foarte mult”, a scris bunul său prieten, actorul James Spiader.

Milligan a jucat rolul tatălui lui Will Marshall (Wesley Eure) și Holly Marshall (Kathy Coleman) în primele două sezoane ale serialului creat de Sid și Marty Kroft, relatează The Wrap.

A renunțat să mai joace pentru că nu a primit drepturile de autor

Deși acest rol i-a adus celebritatea, a renunțat să mai joace pentru că nu a primit banii din drepturile de autor. Dar, așa cum mărturisea într-un interviu din 2009 pentru Associated Press, „Mi-a plăcut să lucrez cu copiii în acest serial. Mi-a plăcut să petrec timp cu ei. M-am distrat foarte mult”.

A fost înlocuit de actorul Ron Harper pentru cel de-al treilea sezon al serialului. Milligan a adăugat că și-a petrecut anii care au urmat regândind teatrul local. De asemenea, a regizat episoade din seriale TV cunoscute, inclusiv „The Bionic Woman”, „Alice”, „Quincy M.E.” și „General Hospital”.

A studiat arta actoriei cu Lee Strasberg, la New York

Milligan s-a născut pe 10 septembrie 1937, în Oak Park, Illinois. S-a antrenat la Goodman Theatre din Chicago înainte de a se înrola în armată. În 1966, Milligan a studiat arta actoriei cu Lee Strasberg, la New York, și cu Joan Darling, la Los Angeles. Debutul său în actorie a venit odată cu rolul din „Adormitul”, din 1973, regizat de Woody Allen.

În ultimii 20 de ani, a predat cursuri de actorie și a regizat piese la Third Avenue PlayWorks din Sturgeon Bay. În urma sa rămân soția sa, Kerry, pe care a cunoscut-o în august 1991, și copii săi, Andee, Hilary și Spencer.

Dispariția sa vine după moartea unui alt cunoscut actor

Dispariția lui Spencer Milligan vine la scurt timp după vestea morții unui alt actor iubit de public. Erich Anderson, protagonistul unui popular serial al anilor 90, a murit după o lungă bătălie cu o boală necruțătoare. Cunoscut pentru rolul din serialul „Felicity”, Andersons a încetat din viață, după o luptă cu cancerul, la vârsta de 67 de ani.

Erich Anderson, care l-a interpretat pe Rob Dier în a patra serie a francizei „Friday the 13th”, a jucat în „Friday the 13th: The Final Chapter” cu Corey Feldman în 1984. De asemenea, a scris trei cărți: „Hallowed Be Thy Name”, „Thy Kingdom” , recent, „Rabbit: A Golf Fable”.

În noiembrie anul trecut, soția sa a postat o fotografie pe Instagram, la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei, cu următorul mesaj:

„Au trecut 20 de ani și încă râdem și suntem fericiți”.

Într-o declarație pentru USA TODAY, managerul lui Anderson, Chris Carbaugh a afirmat: