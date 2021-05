Marea Britanie și submarinele lui Vladimir Putin

Mark Galeotti, expert în dileme rusești, a declarat în ziua de 23 mai pentru postul de radio LBC că Rusia „perturbă Marea Britanie” și încearcă să desensibilizeze englezii față de prezența forțelor rusești, conform express.co.uk

Astfel, analistul a fost întrebat de ce Vladimir Putin „își trimite navele de luptă și submarinele” să patruleze coasta britanică.

Răspunsul oferit de analist

Conform acestuia, decizia este luată din două motive. „Primul este să îi obișnuiască” pe britanici „cu condițiile, astfel încât să înțeleagă faptul că au habar despre mediul în care operează”.

În continuare, Mark Galeotti a susținut că aceasta este modalitatea Rusiei de a perturba Marea Britanie.

„Nu trebuie să intrăm într-o stare de complezență. Unul dintre motive este faptul că Rusia face acest lucru pentru a ne desensibiliza. Deci, doamne ferește, dacă ajungem la operațiuni de luptă, va fi foarte probabil ca submarinele să fie furișate”, a completat acesta.

Anterior, secretarul apărării a declarat ziarului The Telegraph că submarinele Rusiei fac înconjurul coastelor britanice. Conform celor spuse de Ben Wallace, spre sfârșitul anului trecut, un submarin a fost detectat în apele Mării Irlandeze, el acuzând Rusia că își trimite „regulat” vase spre Marea Britanie. El a spus că apele britanice sunt „regulat vizitate” de vase rusești, adăugând că Moscova a lansat „în mod deliberat o serie de operațiuni îndreptate spre Marea Britanie”.

Totodată, secretarul apărării a explicat că Marea Britanie a fost mereu vizitată „de nave rusești care spionează”.

„Am fost mereu vizitați de nave rusești care spionează, iar acum suntem vizitați regulat de o serie de nave rusești. Am încercat să destindem situația, am încercat o serie de metode, dar deocamdată, până când Rusia nu își va schimba atitudinea, e destul de greu să vedem ce am putea face. Este o țară care a trimis pe cineva să omoare un om în Salisbury”, a completat acesta.

Sursă foto: Dreamstime