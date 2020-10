Întrebare: Care sunt prioritățile relațiilor comerciale dintre Marea Britanie și Azerbaidjan în acest moment?

Răspuns: Este o mare onoare să fiți numit din nou prim-ministru, trimisul comercial al lui Boris Johnson pentru țara dvs. minunată. Aștept cu nerăbdare să susțin Ambasada Britanică la Baku în activitatea sa neobosită de a consolida relațiile comerciale dintre cele două mari națiuni ale noastre.

În calitate de vizitator obișnuit în Azerbaidjan, am fost îngrozită să văd știrile despre atacurile mortale asupra Ganja, Terter, Beylagan și alte orașe.

Simt cele mai profunde simpatii pentru oamenii obișnuiți care au fost uciși și răniți și pentru cei ale căror case au fost distruse. Am deschis anterior un centru de învățare britanic pentru copiii strămutați de conflict și așa am fost șocată când am auzit că personalul care lucrează în centrul nostru de învățare din Terter a trebuit să fie evacuat.

Marea Britanie își va reînnoi asistența pentru copiii afectați de conflicte cât mai curând posibil.

Vedem prioritatea cheie ca fiind reconstruirea economiilor noastre în timpul și după pandemia globală Covid-19. Aceasta trebuie să fie prima sarcină pentru noi toți, în special pentru acele companii și instituții care au fost cele mai afectate.

Energia rămâne o prioritate cheie, dar, după cum știți din lucrările noastre anterioare, Marea Britanie este hotărâtă să sprijine agenda importantă de diversificare a Azerbaidjanului.

Încercăm să facem mai mult în domeniul sănătății, agriculturii, turismului, educației și comerțului cu amănuntul, toate sectoare extrem de importante ale unei agende mai diversificate.

Împreună cu Ambasada Britanică la Baku sunt pregătită să vă ajut oricum pot. În ciuda pandemiei, promovăm deja unele dintre aceste sectoare de mare valoare și cu toții așteptăm cu nerăbdare să facem mai multe în următoarele câteva luni.

Î .: Ce pași ar da un suflu nou relațiilor economice ale celor două țări?R .: Imperativul este întotdeauna să aducem cumpărătorii și vânzătorii împreună. Sper că putem face mai mult pentru a încuraja oamenii să viziteze Azerbaidjanul – și azerbaidjanii să viziteze Marea Britanie – astfel încât oamenii de afaceri și producătorii noștri să se poată întâlni față în față.

Zoomul este un instrument minunat, deoarece permite comunicarea fără deplasări fizice, dar nu poate înlocui niciodată atingerea umană.

Sectoarele din afara petrolului și gazului din Azerbaidjan rămân mai puțin familiare firmelor britanice, iar agenda de diversificare ne oferă o oportunitate interesantă de a schimba acest lucru.

Reprezentanții Agenției pentru Siguranța Alimentelor din Azerbaidjan au vizitat Marea Britanie în ianuarie, iar vizita lor a pus bazele solide pentru cooperarea viitoare.

Mai mulți cumpărători din Azerbaidjan care profită de UK Export Finance ar contribui, de asemenea, la o colaborare mai strânsă între cele două țări ale noastre.

UK Export Finance, o parte esențială a guvernului Regatului Unit, are credit de export de 4 miliarde de lire sterline disponibil pentru cumpărătorii din Azerbaidjan. UKEF poate ajuta cumpărătorii din Azerbaidjan să obțină acces la sprijinul financiar pe care îl pot obține din Marea Britanie.

Î .: Ce sfere din Azerbaidjan sunt cele mai interesante pentru companiile britanice în ceea ce privește investițiile?

R .: Marea Britanie este cel mai mare investitor străin din Azerbaidjan; cea mai mare parte din industria energetică.

Cred că este esențial să atragi investitori în alte sectoare și acest lucru ajută la promovarea agendei de diversificare a țării.

În primul rând, pentru a asigura investițiile, proprietarii de proiecte vor trebui să investească acolo. Sugerez proprietarilor de proiecte din Azerbaidjan să petreacă timp și resurse în oportunități de investiții în ambalaje într-un mod care să atragă investitorii internaționali. Cu toate acestea, feedback-ul pe care îl primesc de la investitorii din Marea Britanie este că uneori se uită în altă parte, deoarece nu este întotdeauna clar cum vor obține un randament financiar.

Firmele din Marea Britanie au dezvoltat o vastă experiență în a ajuta la depistarea oportunităților de investiții și la realizarea de studii de fezabilitate.

Ambasada este pregătită să prezinte proprietarii de proiecte firmelor britanice care au această expertiză. Îndemn companiile din Azerbaidjan să profite de această oportunitate importantă și la timp.

În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că cadrul dvs. politic nu pare să îi descurajeze pe investitori. De exemplu, acum un deceniu, Marea Britanie a dorit să atragă investitori pentru a crea o industrie a deșeurilor pentru energie. Ne-am oferit să colaborăm cu industria pentru a identifica barierele investiționale și a dezvolta metode de depășire a acestora. După un deceniu, avem un sector înfloritor al deșeurilor pentru energie, iar investitorii inițiali caută acum să devină exportatori.

Azerbaidjanul își dezvoltă acum reglementările privind energia regenerabilă și eficiența energetică, iar Marea Britanie dorește să sprijine Azerbaidjanul pentru a dezvolta și acest lucru.

Î .: Ce intenționează să facă cele două țări în perioada post-pandemică pentru a reveni la nivelul anterior al relațiilor economice?

R .: Încetarea pandemiei Covid-19 ne oferă deja șansa de a ne îmbunătăți națiunile în mai multe moduri diferite. Mă gândesc în special la un aer mai curat, economii mai ecologice și la recuperarea nevoilor de educație pentru acei studenți ale căror oportunități erau fie insuficiente în trecut, fie diminuate la apogeul pandemiei.

Am putea privi cu atenție formarea și educația pentru fete și femei din ambele națiuni. Împărtășim o moștenire comună de voturi pentru femei în ultimii 100 de ani, dar în unele domenii de progres economic participarea femeilor nu s-a potrivit întotdeauna cu acel triumf timpuriu.

Acum va fi momentul să analizăm acest lucru, precum și să ne uităm la formarea profesională și oportunitățile pentru alți tineri mai puțin avantajați, cum ar fi persoanele cu dizabilități.

Așadar, putem aștepta cu nerăbdare în acest moment de creștere economică lentă și chiar negativă pentru a crea un viitor mai bun, așa cum avem de planificat acest timp.

Pe termen imediat, accesul la asistență medicală este o condiție prealabilă pentru o creștere economică durabilă în orice țară. Guvernul Regatului Unit a oferit sprijin financiar proiectului PROACT din Azerbaidjan, care a fost creat pentru a ajuta la consolidarea răspunsului spitalelor la COVID-19.

Proiectul PROACT oferă instruire pentru lucrătorii din domeniul sănătății și clinicile mobile de sănătate care sprijină persoanele vulnerabile din sate. Sper că putem lucra împreună la această premisă crucială pentru o forță de muncă sănătoasă în ambele națiuni.

Pe termen mediu și lung, mulți analiști cred că zilele prețurilor petrolului și gazelor de 70-80 dolari pe baril au dispărut pentru totdeauna. Piețele de capital s-au schimbat, iar stocurile de energie curată au crescut cu 45% în acest an.

Aceste tendințe globale demonstrează că guvernul are dreptate să se concentreze asupra diversificării economiei sale, iar Marea Britanie va sprijini Azerbaidjanul cu această importantă prioritate strategică.

Î .: Proiectele operate de compania britanică BP sunt în plină desfășurare în Azerbaidjan, începând de la noi proiecte până la coridorul sudic de gaze aproape realizat. Care este nivelul de interes al altor companii noi din Marea Britanie în sfera energetică a Azerbaidjanului?

R .: Există un interes extraordinar în sfera energetică a Azerbaidjanului. Cu cât firmele britanice au angajamente de succes cu piața azeră, cu atât se răspândește mai mult și altele vor să se implice!

Există 300-400 de firme britanice de energie în Azerbaidjan, ceea ce arată nivelul de interes pentru sfera energetică a Azerbaidjanului. Aceste companii creează mii de locuri de muncă pentru cetățenii din Azerbaidjan, generează miliarde de manate în venituri fiscale și ajută la aducerea de noi competențe și cunoștințe pentru forța de muncă a Azerbaidjanului.

Ambasada britanică primește un flux regulat de întrebări de la firme britanice cu privire la proiectele energetice din Azerbaidjan. Aceste companii nu caută să concureze direct cu companiile locale; în schimb, oferă expertiză de specialitate, abilități și produse care pot permite Azerbaidjanului să-și dezvolte proiectele mai rapid, mai sigur și într-un mod care să ofere cea mai bună valoare pentru bani.

Î .: Azerbaidjanul își propune să crească ponderea energiei regenerabile în mixul său energetic de la 17 la 30% în 2030.

Cum pot coopera cele două țări în această sferă?

A .: În atât de multe feluri! Prietenii mei din Azerbaidjan recunosc obiectivul de a crește rapid producția de energie eoliană și solară.

Este probabil ca combustibilii pe bază de carbon să fie eliminați în următorii 10-30 de ani, deoarece creează emisii care provoacă încălzirea globală.

Azerbaidjanul are un potențial puternic atât pentru energia eoliană cât și pentru energia solară. Marea Britanie este lider mondial în domeniul eolianului offshore, cu o capacitate instalată de 7,6 GW, care este cea mai mare din lume.

Anul viitor, guvernul Marii Britanii va contribui la finanțarea unui studiu al Băncii Mondiale pentru a contribui la dezvoltarea unei foi de parcurs pentru Offshore Wind în Azerbaidjan.

Capacitatea solară din Marea Britanie a crescut de la 5.488,6 MW în 2014 la 13.447 MW pe 1.041.745 instalații.

UK Export Finance susține în prezent cel de-al 2-lea cel mai mare proiect solar din lume în Turcia și sper că există posibilitatea de a face același lucru în Azerbaidjan.

UKEF are un fond global suplimentar de 2 miliarde de lire sterline de capacitate de creditare directă disponibil pentru proiecte de „creștere curată”, care se bazează pe principiile obligațiunilor verzi. Aceasta ar putea fi o mare oportunitate pentru organizațiile din Azerbaidjan interesate de proiecte de energie regenerabilă.

Marea Britanie are o vastă expertiză care cuprinde totul, de la cercetare la inovație, până la producerea, construcția și implementarea energiei regenerabile, precum și expertiza de politici și reglementări necesare pentru a le sprijini.

Există, de asemenea, peste treizeci de companii britanice deja în Azerbaidjan cu capacități de energie regenerabilă, care sunt dornice să își împărtășească cunoștințele și expertiza.

Am fost mulțumit că Ambasada a publicat recent o poză cu mine folosind un taxi electric în frumosul și istoricul oraș vechi din Baku. Aceste taxiuri sunt silențioase, nu produc poluare atmosferică și reduc emisiile de seră, în special în parteneriat cu generarea de energie regenerabilă.

Sper că în viitorul apropiat toate mașinile noastre vor fi electrice, a spus baroneasa, conform en.trend.az.