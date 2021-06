Luni, după reuniunea Biroului Permanent Naţional al PSD de la Parlament, preşedintele Marcel Ciolacu a anunţat că textul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu a fost finalizat.

Ciolacu: În guvernarea de dreapta, România trăieşte de pe o zi pe alta, din împrumuturi de zeci de miliarde de euro

Documentul intitulat “România EȘUATĂ. Recordul ”fantastic” al Guvernului Cîțu” va fi negociat şi cu alţi parlamentari care nu fac parte din PSD, a explicat Ciolacu. Mai mult, Alexandru Rafila ar putea să fie numit premier, mai transmite liderul social-democrat.

“Am finalizat textul moţiunii de cenzură la adresa celei mai dezastruoase guvernări din ultimii 30 de ani. Este textul cu care vor pleca să negociem cu alţi parlamentari decât cei ai Partidului Social Democrat şi textul pe care-l vom prezenta partenerilor sociali.

Este o moţiune de cenzură care-şi propune să răspundă simplu, clar şi documentat la câteva întrebări. Respectiv dacă românii trăiesc mai bine ca în urmă cu un an şi jumătate? Îşi permit românii mai multe lucruri ca în urmă cu un an şi jumătate? Este mai puţină sărăcie în ţară decât în urmă cu un an şi jumătate? Este România mai respectată în UE sau în lume?

Răspunsul este evident că “Nu”. În guvernarea de dreapta, România trăieşte de pe o zi pe alta, din împrumuturi de zeci de miliarde de euro, la nişte dobânzi extraordinar de mari, cele mai mari din Uniunea Europeană”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Textul moţiunii de cenzură poate fi consultat aici.

“Prețurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit”

“Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare! România trăiește de pe o zi pe alta, din împrumuturi masive luate la dobânzi astronomice. Prețurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit.

Facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit bunuri de lux, medicamentele esențiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a depășit 6 lei. Numai ”lucruri fantastice”!!!”, se arată în textul moţiunii de cenzură iniţiate de PSD.

Marcel Ciolacu caută sprijin pentru moţiune şi printre parlamentarii PNL

Liderul social-democrat a precizat că moţiunea va fi depusă în Parlament săptămâna viitoare şi va fi votată în actuala sesiune parlamentară.

“În cazul în care va trece, îi anunţ pe parlamentarii PSD că va urma o sesiune extraordinară de numire a altui Guvern. Dacă ținem cont de spiritul Constituției e normal ca partidul care a câştigat alegerile să vină cu propunerea de prim-ministru”, a explicat Ciolacu.

Întrebat de jurnalişti dacă va negocia şi cu parlamentari din PNL, nemulţumiţi de Guvernul Cîţu, liderul PSD a răspuns: “Eu sper că la sfârşitul acestei sesiuni să scăpăm de acest Guvern. Cu alte cuvinte vom duce negocieri cu toţi cei dispuşi să voteze această moţiune de cenzură, de la toate formaţiunile politice. De aceea am finalizat textul moţiunii și începem pe acest text să ducem negocieri.”

Sursă foto: Facebook