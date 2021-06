Liderul social-democraţilor, Marcel Ciolacu, are încredere în moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu, subliniind că este pentru prima oară după Revoluţie când un astfel de demers are şanse să treacă la numai 6 luni de la alegerile parlamentare.

Guvernul condus de Florin Cîţu este unul „ineficient”, spune Ciolacu, iar direcţia în care merge acesta este una „greşită”. „Fiecare copil care se naşte astăzi pleacă la drum cu o datorie de 2000 de euro, făcută pe timpul guvernării Cîţu”, afirmă preşedintele PSD.

„Este pentru prima oară, după 30 de ani de democraţie post-decembristă, când o moţiune de cenzură are şanse să treacă la numai şase luni de la alegerile parlamentare. Chiar dacă, matematic, ei au în acest moment o majoritate.

Negocierile cu parlamentarii din coaliţia de guvernare continuă, a mai spus liderul PSD, care a indicat că există semnale că unii dintre aceştia doresc să voteze moţiunea de cenzură.

„Există astfel de semnale (că moţiunea va fi votată şi de alţi parlamentari – n.red.), vom continua negocierile. Am negociat, am terminat negocierile cu partenerii sociali. Am vrut să vedem, în primul rând, de la patronate, IMM-urile, sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moţiune de cenzură. Cu toţii au spus foarte clar că este oportun să depunem o moţiune de cenzură şi acest Guvern să plece.

Am negociat textul moţiunii, l-am finalizat, am discutat şi cu partenerii şi cu ceilalţi parlamentari, şi cu grupul AUR, şi cu grupul minorităţilor. Se vor regăsi pasaje de la fiecare prinse în moţiune şi de aici discuţiile individuale cu alţi parlamentari”, a susţinut Ciolacu.