”În ultimele două săptămâni, am avut întâlniri cu fiecare ministru responsabil de implementarea PNRR, pe fiecare jalon în parte. Astfel, săptămâna viitoare vom veni în guvern cu un set de măsuri ce vizează accelerarea implementării PNRR”, a declarat acesta la începutul ședinței de Guvern .

Premierul a menționat, de asemenea, că se va discuta inclusiv despre modificări legislative care să permită atragerea integrală a fondurilor.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că România a îndeplinit toate jaloanele din cererea de plată nr. 2 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), oferind un bilanț pozitiv în acest sens. În legătură cu cererea nr. 3, el a precizat că, deocamdată, reținerea este de 290 de milioane de euro, din cauza unui jalon referitor la guvernanța corporativă.

Totodată, oficialul a subliniat că nu va accepta nicio situație în care România să nu obțină întreaga sumă de bani aferentă.

„Noi am recuperat toate jaloanele din cererea de plată nr 2, erau centralele în cogenerare, unde am reuşit să semnăm contractele şi era acel apel pentru producţia de hidrogen, unde iarăşi am reuşit să semnăm contractile. Din păcate, Autoritatea de audit a venit şi a exclus doi beneficiari, a invocat anumite motive, în paralel fie spus, acei beneficiari ne-au dat pe noi în judecată şi în primă instanţă au câştigat”, a explicat Burduja în cadrul emisiunii „România Politică” de la Prima News.