Luni, Paul Stănescu a fost întrebat dacă există membri ai Partidului Social Democrat care ar fi interesați să candideze la alegerile prezidențiale, având în vedere că președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a făcut încă o declarație precisă în acest sens.

Stănescu a afirmat că, din perspectiva sa, atât ca simplu membru de partid, cât și ca secretar general al Partidului Social Democrat, își dorește ca candidatul pentru funcția de președinte să fie un membru al PSD. El a recunoscut că, potrivit tuturor studiilor sociologice, Marcel Ciolacu este cel mai bine plasat.

Totuși, a subliniat că decizia finală nu depinde doar de Ciolacu și a exprimat convingerea că Marcel Ciolacu are toate șansele să devină președintele României.

Sigur că domnul Ciolacu este cel mai bun în toate studiile sociologice. Nu depinde doar de dânsul să se hotărască. Eu cred că Marcel Ciolacu are toate şansele să fie preşedintele României”, a declarat Stănescu.

”Eu am spus ce-mi doresc eu. Ca membru de partid simplu, dar şi ca secretar general al Partidului Social Democrat, îmi doresc candidatul pentru funcţia prezidenţială să fie un membru al Partidului Social Democrat.

El a fost întrebat dacă, în urma publicării unei fotografii în care Marcel Ciolacu și Mircea Geoană apăreau împreună la un eveniment privat, există posibilitatea unui tandem în care Geoană ar fi președinte, sprijinit de PSD, iar Ciolacu ar ocupa funcția de premier.

Paul Stănescu a declarat că, în opinia sa, Marcel Ciolacu posede calități de premier, subliniind că, deși poate părea subiectiv, el consideră că Ciolacu are o inteligență peste medie și este un om bine structurat.

Stănescu a adăugat că niciodată nu l-a văzut pe Ciolacu având tendința de a face rău cuiva. De asemenea, și-a exprimat convingerea că șeful PSD va fi un președinte capabil să unească toți românii.

”Marcel Ciolacu are calităţi de premier şi am spus lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, poate o să vă spuneţi că sunt subiectiv, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie.

Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun. Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-a văzut tentat să facă rău cuiva şi Marcel Ciolacu cred că va fi un preşedinte care va uni toţi românii”, a afirmat Paul Stănescu.