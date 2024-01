Marcel Ciolacu a abordat subiectul majorărilor promise personalului auxiliar din Sănătate în cadrul Conferinței de alegeri a Organizației Județene PSD Maramureș desfășurată vineri.

El a subliniat că în ceea ce privește negocierile din domeniul sanitar, ar trebui să i se permită Guvernului să le ducă la bun sfârșit.

Ciolacu a adăugat că nu a sprijinit niciodată această abordare comunistă – paușală. Amintim că Guvernul ia în considerare o majorare a salariilor de până la 20 de procente pentru personalul auxiliar.

Liderul PSD a subliniat necesitatea finalizării negocierilor cu reprezentanții domeniului sanitar atunci când a fost întrebat despre proporțiile (15% sau 20%) ale majorărilor promise pentru personalul auxiliar din Sănătate.

El a menționat că nu a sprijinit niciodată acea „abordare comunistă”, de a trata totul în mod uniform. Premierul susține că oamenii sunt diferiți, având niveluri diferite de muncă și performanță.

Premierul a adăugat că este adeptul unei abordări diferențiate a problemei majorărilor salariale în domeniul sanitar.

„Niciodată nu am susţinut această abordare comunistă – pauşală. Cred că anumiţi oameni îşi fac treaba mai bine, anumiţi oameni muncesc mai mult, anumiţi oameni au un loc de muncă mai încărcat, o altă presiune, unii sunt mai determinaţi.

Întrebat despre legea salarizării, liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că, dacă ar fi un om politic inconștient, ar promulga această lege în timpul perioadei electorale.

Premierul a subliniat că nu intenționează să adopte o astfel de abordare. El a adăugat că legea salarizării va veni „când va fi nevoie”.

Tot vineri, în cadrul Conferinței de alegeri a Organizației Județene PSD Maramureș, Ciolacu a vorbit și despre protestele agricultorilor și transportatorilor. Premierul și-a manifestat regretul că echipa sa nu a reușit să identifice semnalele premergătoare desfășurării acestor evenimente.

„Înţeleg că a fost o perioadă încărcată. Câteodată poate e mai bine să ne asumăm singuri şi să rezolvăm problemele. Aceşti oameni, aceşti români angrenaţi în agricultură, în transporturi, vă spun cinstit, au fost îndreptăţiţi să iasă în stradă.

Mie îmi pare rău că, fiind ocupat să închid exerciţiile financiare trecute, să finalizăm cererea de plată numărul 3 (din PNRR – n.r.), să finalizăm negocierile pe RepowerEU, să scoatem 9,4% ceea ce ar fi dus Guvernul României în imposibilitatea de mări pensiile în viitorii 50 de ani, am considerat că acelea au fost priorităţile Guvernului.

Pentru acele lucruri nu îmi cer scuze. Îmi cer scuze şi poate aici şi echipa mea ar fi trebuit să aibă aceste semnale dinainte ce se întâmplă.

Cu adevărat, haideţi să fim corecţi, nimic nu apare din neant. Dar eu am pretenţii de la PSD, am pretenţii de la mine, am pretenţii de la echipa mea că noi mirosim lucrurile acestea înainte să se întâmple”, a declarat Marcel Ciolacu.