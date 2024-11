Marcel Ciolacu, la fabrica Vag Service: Industria auto e, într-un fel, inima economiei din România

Marcel Ciolacu a subliniat importanța industriei auto pentru economia României, afirmând că aceasta reprezintă „inima economiei”, mai ales datorită ponderei ridicate pe care o are în țară, comparativ cu alte state europene. El a menționat contribuția semnificativă a fabricilor Dacia și Ford, dar și dezvoltarea pe orizontală a industriei, care include, printre altele, afaceri de succes, cum ar fi una de pe o nișă specifică, care a ajuns să fie cea mai mare din Europa și care a pornit dintr-un garaj.

În plus, Ciolacu a precizat că mulți români care lucrau în străinătate, în special în Italia, s-au întors în țară după ce salariile din România au ajuns la un nivel comparabil cu cel din alte țări europene.

”Industria auto e, într-un fel, inima economiei. Mai ales ca şi pondere. În România are o pondere ridicată decât în alte state din Europa, normal, prin existenţa celor două fabrici, de la Dacia şi de la Ford, dar şi cu o dezvoltare pe orizontală şi nu numai de componente pentru cele două fabrici. Uitaţi şi un business, până la urmă tot din industria auto, nişat. Înţeleg că este cea mai mare din Europa, pe această nişă de dezvoltare şi pornită dintr-un garaj. M-am întâlnit cu colegi de-ai dumneavoastră care au revenit în ţară, după 10-12 ani, fiindcă, cel puţin în acel moment, cel puţin la nivelul de salarizare am ajuns ca şi salarii plătite în alte ţări europene, persoanele respective veneau din Italia”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a subliniat eforturile Guvernului de a dezvolta infrastructura rutieră, în educație și sănătate, cu scopul de a aduce serviciile la un nivel similar celor din alte țări europene. El a menționat că acest obiectiv este susținut prin accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare, încurajând mediul de afaceri să beneficieze de aceste oportunități.

Premierul a adăugat că, recent, a vizitat ultima fabrică de tractoare din sud-estul Europei, un exemplu de succes al unui management tânăr și dinamic. De asemenea, a menționat programul „Rabla pentru tractoare” și a exprimat încrederea că, prin discuțiile ce vor avea loc cu ministrul Fondurilor Europene, vor fi identificate fonduri pentru IMM-uri, esențiale pentru dezvoltarea industriei. Ciolacu a precizat că pentru Guvernul României, investițiile în industrializare sunt esențiale pentru consolidarea și modernizarea sectoarelor deja existente.

”Sunt mândru, ieri am fost la ultima fabrică de tractoare din sud-estul Europei şi tot un management tânăr şi dinamic şi se poate. Dacă acolo am găsit şi am pornit programul Rabla pentru tractoare, sunt ferm convins că după discuţiile pe care o să le aveţi cu domnul ministru al Fondurilor Europene, să vedem componenta care puteţi pe IMM să accesaţi fonduri pe dezvoltare, fiindcă pe industrializare înseamnă în primul rând să dezvolţi ce e existent (…) Nu cred că Guvernul României îşi permite nivelul acesta de calitate”, a mai spus Ciolacu.