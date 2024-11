Decizia care vizează toți pensionarii din România

Cresc pensiile în Noul An! Începând cu ianuarie 2025, pensionarii din România vor primi bani în plus. Executivul promite că nicio pensie nu va fi înghețată anul viitor. Deși există numeroase întrebări legate de formula de calcul și de procentul de creștere, Marius Budăi, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, a clarificat cum se vor face ajustările și de unde vin fondurile.

Potrivit declarațiilor sale, majorarea valorii punctului de pensie ar putea ajunge la aproximativ 12%, în funcție de bugetul asigurărilor sociale. Formula de indexare include 100% din rata inflației la data respectivă și 50% din creșterea reală a salariului, a explicat el, subliniind angajamentul Guvernului Ciolacu de a asigura echitate și sprijin pentru toate categoriile de pensionari.

Executivul va introduce o indemnizație lunară de solidaritate pentru persoanele cu handicap

Un alt element important introdus în legislație este indemnizația lunară de solidaritate pentru persoanele cu dizabilități care se pensionează după 1 ianuarie 2025. Aceasta va fi acordată pensionarilor pentru limită de vârstă cu dizabilități, urmând a fi majorată anual. Beneficiarii vor primi, pe lângă punctul de pensie, un supliment de 0,5 puncte pentru fiecare an de cotizare în condiții de handicap accentuat.

Astfel, pensionarii pot privi cu încredere spre Noul An.

„Probabil va fi în jur de 12%, conform datelor pe care le avem, să vedem bugetul asigurărilor sociale și acolo se va găsi practic și acest procent de majorare a valorii punctului de pensie. Formula este sută la sută din rata inflației cunoscută la acea dată plus 50 la sută din creșterea reală a salariului. Guvernul Ciolacu a promis foarte clar că va asigura echitatea și în privința persoanelor cu dizabilități, cu handicap. De la data de 1 ianuarie 2025 se introduce această indemnizație lunară de solidaritate pentru persoanele cu dizabilități care se pensionează pentru limită de vârstă. Cuantumul acestei indemnizații de solidaritate va fi stabilit pensiilor pentru limită de vârstă aflate în plată și va fi majorat anual. Primesc un punct și primesc și 0,5 puncte de sprijin pentru fiecare an de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiții de handicap accentuat. Nu există risc de înghețare a veniturilor ca să lăsăm orice speculație la o parte”, a spus el în cadrul unei intervenții TV la Realitatea PLUS.

Executivul a aprobat o ordonanță prin care modifică legea despre protecția drepturilor persoanelor cu handicap. Prin această modificare, de la 1 ianuarie 2025, persoanele cu handicap grav, cu handicap accentuat sau cu handicap vizual grav, care sunt și pensionari la limita de vârstă, vor primi o indemnizație lunară specială, numită „indemnizație de solidaritate”.

Suma acestei indemnizații va depinde de pensia persoanei și va crește în fiecare an în luna ianuarie, în funcție de un indicator social (ISR), la care se adaugă și 50% din creșterea salariului mediu brut din anul anterior.

În plus, persoanele cu handicap grav, accentuat sau vizual grav care devin pensionari după 1 ianuarie 2025 vor primi puncte de sprijin pentru fiecare an în care au cotizat la pensie. Mai exact, pentru fiecare an lucrat cu handicap grav sau vizual grav vor primi un punct de sprijin, iar pentru fiecare an lucrat cu handicap accentuat vor primi 0,5 puncte de sprijin.

Valoarea unui punct de sprijin acordat pentru anii de muncă în condiții de handicap reprezintă 0,125 din indicatorul social de referință (ISR). Noile beneficii vor fi oferite de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care va folosi informațiile de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).