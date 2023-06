Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți seara, că UDMR nu va mai face parte din coaliția de guvernare. Potrivit lui,Tansczos Barna, Cseke Atilla, Kelemen Hunor au plecat din Executiv, cel puțin în acest moment.

UDMR pleacă din coaliție

„Atât PSD, cât și PNL am votat în forurile noastre de conducere ambele variante – cu prezența UDMR și fără prezența UDMR la guvernare. După conferințele de presă, o să ne strângem toți ce desemnați și vom vedea dacă continuăm discuția sau vom depune lista de miniștri și programul de guvernare.

Programul de guvernare este finalizat. Din punctul nostru de vedere, cu regret spun, în acest moment UDMR și colegii mei, Tanczos Barna, Cseke Atilla, Kelemen Hunor nu sunt în această coaliție. Dar, repet, seara nu s-a terminat”, a spus Marcel Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu a spus că va depune lista de miniștri marți seara, pentru a se putea convoca birourile permanente reunite și pentru a se face calendarul de audieri miercuri la comisii

Ce decizie va lua UDMR-ul?

Totodată, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă liderul UDRM, Kelemen Hunor, i-a spus cum vor vota parlamentarii Uniunii.

„Nu am avut această discuție pentru că nu am nicio pretenție de la domnul Kelemen Hunor, de la UDMR în contextul actual, decât de a rămâne în continuare colegi, prieteni și sunt ferm convins că ne vom respecta în continuare cum am făcut-o și până acum”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a anunțat, marți seara, că Uniunea a închis etapa de negocieri între cele trei partide pentru coaliția de guvernare.

„Prea multe șanse nu sunt. Am făcut toate eforturile posibile. La <<impuse>> nu se poate lucra”, a precizat Kelemen Hunor.

Reacția lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a reacționat, marți, după ce a fost lăsat în afara arcului guvernamental.

„Totuși, principiul să mergem împreună la guvernare este atât de puternic încât căutăm soluții. Am făcut propunerea să luăm Ministerul Energiei. Nu s-a putut nici această variantă. PSD are și Ministerul Mediului. Într-adevăr, negocierile sunt negocieri.

Aici lucrurile se opresc. Regret enorm, am arătat responsabilitate, profesionalism, dar la impuse nu se poate lucra”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că partidul va ieși de la guvernare în cazul în care nu primește Ministerul Dezvoltării. Pe de altă parte, acesta a precizat că există loc de negociere în ceea ce privește ministerul Mediului.