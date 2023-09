Marcel Ciolacu promite asistenţă autorităţilor din Maroc, în cazul în care acest lucru va fi solicitat.

Sâmbătă, 9 septembrie, premierul României a transmis că autorităţile din ţara noastră sunt în strânsă legătură cu cele marocane şi sunt pregătite să ofere asistenţă.

El a transmis şi un mesaj de condoleanţe familiilor îndoliate după cutremurul devastator de noaptea trecută.

Folowing the devastating earthquake in 🇲🇦Morocco, t/ 🇷🇴 Romanian authorities are in close contact with t/ Moroccan authorities & ready to offer assistance. My thoughts go to t/ victims & bereaved families, and to t/ brave rescuers that are working against t/clock. @ChefGov_ma

Potrivit unui bilanţ provizoriu, cutremurul de 6,8 grade de azi noapte din Maroc a provocat moartea a cel puţin 632 de persoane.

Alte 329 de persoane sunt rănite, dintre care 51 sunt în stare gravă. Seismul a distrus multe clădiri şi a determinat locuitorii marilor oraşe să fugă din case.

În urma acestei tragedii uriaşe, preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de condoleanţe către poporul marocan.

Saddened by the disaster which took place last night in #Morocco. Our thoughts are with the families of those who lost their lives in this tragedy. We wish a speedy recovery to the wounded.

