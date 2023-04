De asemenea, liderul social-democrat a explicat că bonificaţia pentru doctorat se va da doar dacă persoana respectivă activează în domeniu, iar angajările la stat s-au îngheţat, în afară de sănătate şi educaţie.

Marcel Ciolacu vorbește despre măsurile de reducere a cheltuielilor

„Ştiu că până acum nu am fost obişnuiţi ca o coaliţie să funcţioneze în acest fel, respectiv să se pregătească drafturile unei eventuale Ordonanţe de urgenţă sau drafturile unei legi, să treacă prin Parlament şi să vină iniţiatorii, miniştrii, să vină să prezinte coaliției.

Este normal să avem în coaliţie un astfel de dialog şi să decidem pe fiecare punct în parte ce considerăm noi, liderii, că este oportun şi ce nu. Reformele se află în PNRR, nimeni nu discută reforme şi nimeni nu va încerca să schimbe vreo reformă în PNRR, ca să închidem şi acest capitol”, a declarat Marcel Ciolacu la Cercul Militar din Capitală, într-o dezbatere care a vizat măsurile de reducere a cheltuielilor.

Există anumite măsuri care trebuie luate imediat

De asemenea, acesta a spus și că există anumite măsuri care trebuie luate imediat, din cauza funcţionării guvernamentale.

„Este pentru prima dată când o coaliţie, fără niciun ocoliş, transparent, discută anumite lucruri sincer, în spaţiul public astfel încât să prevină eventuale neajunsuri în cazul în care este o iarnă mai grea, dacă lucrurile în Ucraina iau vreo întorsătură.

Anumite propuneri le-am comunicat în spaţiul public, că nu mai există persoane care să fie decât într-un singur Consiliu de Administraţie, doctoratele, vei lua bonificaţia pentru doctorat doar dacă activezi în domeniul în care au doctoratul, faptul că în acest moment, în afară de ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, s-au îngheţat angajările. Asta nu înseamnă că ministrul, în cazul în care există o urgenţă, nu poate să vină cu un memorandum în Guvern”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a vorbit și el despre reducerea cheltuielilor bugetare

La rândul său, premierul Nicolae Ciucă a declarat că măsurile Executivului nu fac altceva decât să reducă şi să amâne acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare.

„Cu toată responsabilitatea, aşa cum am făcut-o şi anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel şi anul acesta, nu facem altceva decât să luăm acele măsuri ca să asigurăm stabilitatea bugetară şi să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare.

Prin aceste măsuri nu facem altceva decât să reducem şi să amânăm acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare. Am făcut specificaţiile necesare privind domeniile, respectiv bunuri şi servicii, autoturisme, mobilier şi alte cheltuieli care trebuie foarte bine gestionate fără a ne atinge de serviciile medicale, de educaţie, fără a ne atinge de reducerea veniturilor salariaţilor şi asta doresc să fie foarte clar înţeles de către toată lumea”, a spus premierul Nicolae Ciucă.