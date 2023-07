Premierul nu a discutat cu Klaus Iohannis despre demisia șefului SRI

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit marți despre demisia directorului Serviciului Român de Informații (SRI), Eduard Hellvig, punctând că nu a avut o discuție cu Klaus Iohannis în acest sens. De asemenea, Ciolacu a precizat că este normal ca în astfel de situații adjunctul să preia funcția.

„Nu am avut o discuție cu președintele României. Serviciul Român de Informații nu înseamnă că nu este condus (n.r. după demisia lui Helvig). Nu este prima oară când se întâmplă acest lucru în România. Este conform legii, prim adjunctul preia comanda.

Eu vă spun că nu am avut nicio informație și nu am avut o discuție cu absolut nimeni. Cel îndreptățit cu care să am o astfel de discuție presupun că este Președintele României, dar nu am avut o astfel de discuție”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, premierul a precizat că a aflat de demisia lui Eduard Hellvig cu puțin timp înainte de conferința de presă organizată de fostul director SRI.

„Este în atributul meu constituțional să contrasemnez o propunere a președintelui. Asta nu înseamnă ca dacă cineva este decorat trebuie să se retragă din funcția în care era. Nu v-am mințit când v-am spus că nu am avut cu președintele României această discuție. Am avut această informație, ca mulți dintre noi cu puțin timp înainte de conferința de presă”, a mai precizat Ciolacu la România TV.

Eduard Hellvig a demisionat luni de la șefia SRI

Amintim că, Eduard Hellvig a anunţat, luni, că renunţă la funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii, susţinând că a discutat „deschis” pe această temă cu preşedintele Klaus Iohannis în ultimele săptămâni.

„Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director al SRI au fost îndeplinite. Prin urmare, pot să închei etapa de viaţă pe care am parcurs-o în fruntea SRI.

Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis în ultimele săptămâni cu preşedintele României, căruia îi mulţumesc cu acest prilej pentru susţinerea constantă arătată de-a lungul acestor ani la conducerea Serviciului.

L-am informat şi pe preşedintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. Este o decizie ale cărei raţiuni au fost înţelese pe deplin şi pe care vi le împărtăşesc şi dumneavoastră”, a spus Eduard Hellvig într-o declaraţie de presă la sediul SRI.