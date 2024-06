„Cred că e evident pentru toată lumea – Capitala are nevoie de o schimbare. Cred că am depăşit momentul în care Bucureştiul are în acest moment lozinci, nevoi primare şi duşmani imaginari. A venit timpul să avem un primar general, primari de sector care să lucreze împreună, să conlucreze astfel încât Bucureştiul să fie o capitală europeană aşa cum ne dorim cu toţii”, a spus duminică Ciolacu, la Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu”, de pe Calea Griviţei.