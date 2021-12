Marcel Ciolacu, despre demisia din PSD: Să mă ancheteze. Voi demisiona din fruntea PSD dacă se întâmplă

În acest context, Marcel Ciolacu a susținut că nu are de ce să se teamă. Totuși, liderul PSD a spus că își va da demisia în cazul în care va fi trimis în judecată.

„Îi urez succes, să mă ancheteze. Nu am nicio emoție. Nu am de ce să îmi fie frică. Dacă se va întâmpla acest lucru, îmi voi da demisia, voi demisiona din fruntea PSD. Eu nu cred că ne vom întoarce, iarăși, în trecut. Cine fură, să plătească, să se ducă la pușcărie. Eu nu am luat bani de la stat, nu am nici pensie specială, nu sunt scutit de impozit, plătesc ca orice om, nu am nimic”, a declarat Ciolacu la România TV.

Obținerea certificatului de revoluționar

Declarația respectivă a fost făcută în contextul cercetării sale de către DNA într-un dosar privind obținerea certificatului de revoluționar. Amintim că în decembrie 2019, după apariția în spațiul public a informațiilor că ar fi cerut preschimbarea certificatului de revoluționar într-unul cu titlul de „Luptător cu rol determinant în Revoluţia Română”, Marcel Ciolacu a negat.

Acesta a spus că nu a solicitat indemnizație de la stat, pentru că a participat la Revoluția din 1989.

„Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție. (…) Eu, în muncicipiul Buzău, am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău. Sunt doar 52 de membri. Am și spus în statut că suntem cei care am apărat, am acționat în raza Palatului comunal al Muncipiului. Nu am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta.

Nu am solicitat niciodată nicio indemnizație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu să arate și el la nepoți că bunicul sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară”, a transmis Marcel Ciolacu în ziua de 16 decembrie 2019.