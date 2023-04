Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a declarat, joi, că autorităţile române vor trebui să găsească soluţii pentru ”problema cofinanţărilor” pentru proiectele derulate de autorităţile locale pe fonduri europene.

Soluții pentru „problema cofinanţărilor”

”E important să mergeţi cu proiectele înainte şi să vă rezolvăm problema cofinanţărilor, care probabil tot mai mult apare ca şi discuţie pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, dar şi în zona aceasta a politicii de coeziune.

Lucrăm la un mecanism pentru cofinanţare pe care sper să vi-l putem prezenta cât de curând, pentru că, într-adevăr, a apărut Ordonanţa cu împrumuturile din Trezoreria statului, dar pentru proiectele consistente, serioase, nu ajung, nu ştiu cât e, şapte milioane jumate de lei, finanţabili, să spunem.

Aici va trebui să rezolvăm problema cofinanţărilor, pentru că apar cofinanţările acestea generate de PNRR şi standardele de cost, mai avem noi în PNRR cofinanţări, ştiţi ce valori năucitoare avem, sau predecesorii noştri au ştiut ce pun acolo, sau ce iscălesc şi cum se prezintă documentele la Bruxelles.

Dar trebuie să rezolvăm mecanismele de cofinanţare şi acest lucru se va întâmpla în curând”, a afirmat Marcel Boloş.

De asemenea, Marcel Boloş a vorbit despre stadiul implementării unor proiecte europene, despre centrele comunitare care pot fi înfiinţate la nivelul primăriilor şi care vor putea oferi servici persoanelor aflate în dificultate.

Deșeurile ar putea deveni o resursă energetică

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a fost prezent joi, 20 aprilie, la conferinţa organizată de România Inteligentă. În cadrul evenimentului, Marcel Boloş a subliniat că țara noastră caută în continuare surse pentru a deveni o ţară mai curată şi ar putea valorifica deşeurile.

„Trenul pentru Bucureşti a fost pierdut şi e păcat, pentru că erau alocate fonduri consistente pentru ce înseamnă deşeuri şi incineratorul care a fost gândit pentru aproximativ 200 de milioane de euro.

Au fost demersurile pe care le-au făcut Primăria Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov la vremea aceea, la fel ca şi primăriile de sector, am discutat când eram în primul mandat cum am putea să ducem la bun sfârşit proiectul acesta mare pentru Bucureşti, însă nu am avut sorţi de izbândă.

Deşi am avut fonduri programate pentru 2014-2020, aproape un miliard de euro pentru sistemul de managament al deşeurilor, nu am fost foarte harnici.

Şi acum mai avem judeţe care sunt în curs de elaborare a acestor documente strategice, pentru că ele sunt baza finanţărilor.

Urmează să continuăm finanţările prin programul operaţional de dezvoltare durabilă, unde avem un buget de un miliard de euro pentru sistemul de management integrat al deşeurilor, pentru divizarea acestui sistem.

Deci sunt autorităţi locale care fac demersuri ca să ajungă România mai curată şi, uşor, să ne îndreptăm şi spre zona de economie circulară şi să vedem deşeurile şi ca pe o resursă energetică ce poate fi valorificată”, a declarat Marcel Boloș.