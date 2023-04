Pentru a obține a patra tranșă din banii din PNRR, România trebuie să facă reforma salarizării unitare a precizat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș. În ceea ce privește gaura de 20 de miliarde de lei din buget, oficialul a spus că țara noastră trebuie să reducă cheltuielile cu salariile bugetarilor.

România și-a asumat reducerea cheltuielilor prin PNRR

„Este o sarcină pe care a stabilit-o domnul prim-ministru și facem analize la nivelul ministerului. Trebuie să precizez că MIPE nu funcționează după regulile care sunt cunoscute pentru ceea ce înseamnă structurile de personal. Noi avem standarde pe care le cere Comisia Europeană pentru ca banii pe care îi gestionăm să aibă structuri funcționale și trebuie să fim atenți și cumpătați pentru că vorbim de 80 de miliarde de euro și nu putem pune în pericol implementarea acestor bani”, a spus ministrul la Digi24.

În acest context, ministrul a adus aminte că România și-a asumat prin PNRR reducerea cheltuielilor cu salariile bugetarilor.

„Eu nu am prezentat în spațiul public pentru reducerea celor 20 de miliarde de lei, eu am vorbit despre impactul și implementarea reformei privind salarizarea personalului bugetar și am vorbit de trei scenarii posibile pe care oricând Comisia poate să le invalideze. Un lucru e cert, la această reformă avem de demonstrat Comisiei Europene un impact financiar semnificativ. Aceasta presupune că trebuie să venim cu soluții de sustenabilitate pe termen lung în ceea ce privește salariile.

Noi avem jalon pe trimestrul doi al acestui an, acest jalon, legea salarizării unitare este parte din cererea de plată numărul patru și termenul este luna decembrie. Deci, din acest punct de vedere timpul pe care îl avem la dispoziție este suficient pentru a oferi Comisiei o alternativă de validare a jalonului”, a declarat ministrul Boloș.

Ce spunea premierul Nicolae Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, că la acest moment Guvernul discută orice opţiune pentru „chibzuirea bugetului”, mai puţin tăieri de salarii sau renunţarea la investiţii.

„Am dat sarcină în Guvern ca orice opţiune să fie discutată, mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii. Ca atare, chibzuirea bugetului mi se pare normală”, a declarat Nicolae Ciucă.

El a adăugat că în 2022 economia şi bugetul de stat au înregistrat o evoluţie pozitivă, bazată pe creşteri nominale substanţiale, cu investiţii străine şi o rată de absorbţie a fondurilor europene record, însă în acest an atât România, cât şi celelalte ţări de pe continent resimt consecinţele nefaste ale războiului din Ucraina, inflaţiei şi problemelor logistice create pe lanţurile de aprovizionare.