Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni că fondurile necesare pentru plata pensiilor au fost asigurate pentru ultimele luni ale anului, inclusiv pentru recalculările necesare.

În ceea ce privește indexarea pensiilor cu rata inflației pentru anul 2025, Boloș a precizat că acest subiect va fi abordat odată ce discuțiile privind bugetul pentru anul următor vor începe.

„Fondurile necesare pentru recalcularea pensiilor, după cum știți, au fost asigurate și nu s-a pus problema sub nicio formă ca aceste drepturi pe care le-au dobândit pensionarii să nu fie achitate la timp”, a subliniat ministrul.

Cu toate acestea, în privința indexării pensiilor cu rata inflației, ministrul a declarat că „legea în vigoare spune foarte clar că pensiile se indexează cu rata inflației și deocamdată această lege este cea în baza căreia se elaborează și se va elabora bugetul pentru anul 2025.”

Întrebat despre presiunea suplimentară asupra bugetului de stat cauzată de noile reglementări din sistemul de pensii și despre cum vor fi gestionate cheltuielile odată cu ieșirea la pensie a generației „decrețeilor”, Marcel Boloș a explicat că simulările bugetare arată un impact treptat asupra bugetului.

„Avem un impact bugetar, așa cum arată simulările, de tip treaptă. La sfârșit de an 2024 și trecerea în anul 2025, atunci știm cu toții că impactul bugetar total este de 33 de miliarde de lei” a explicat ministrul.

Marcel Boloș a mai spus că din simulări, reiese că această cheltuială cu pensiile se stabilizează ca procent din PIB, după aceea, fără „să avem șocuri ale impactului bugetar”.

El a adăugat că noua lege a reformei sistemului de pensii include o prevedere esențială care asigură sustenabilitatea sistemului pe termen lung. Aceasta prevede actualizarea periodică a vârstei de pensionare, în funcție de evoluția speranței de viață.

„Pe măsură ce avem o creștere a speranței medii de viață are loc și o actualizare a vârstei de pensionare. Aceasta este regula cheie care face ca sistemul și cheltuiala publică cu pensiile să fie sustenabile. Adică, cu alte cuvinte, dacă noi nu am avea această regulă în lege, într-adevăr am ajunge cu acest tip de cheltuială care posibil să aibă probleme de sustenabilitate”, a explicat Boloș.