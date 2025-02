MApN îl trece în rezervă pe generalul Cătălin-Ştefăniţă Zisu, acuzat de fapte de corupţie

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost notificat oficial, pe 15 februarie, de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul specializat în investigarea faptelor de corupție comise de militari, cu privire la punerea sub acuzare și plasarea sub control judiciar pe cauțiune, începând din 14 februarie, a general-locotenentului Cătălin-Ștefăniță Zisu, comandant al Comandamentului Logistic Întrunit, sub acuzația de abuz în serviciu.

„Ministerul Apărării Naţionale a luat act de informarea oficială transmisă astăzi, 15 februarie, de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari, cu privire la punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 14 februarie, faţă de generalul-locotenent Cătălin-Ştefăniţă Zisu, comandant al Comandamentului Logistic Întrunit, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu”, se arată într-un comunicat de presă al MApN.

Conform informațiilor oficiale, conducerea Ministerului Apărării Naționale a decis aplicarea de urgență a măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, în urma situației apărute. În acest sens, pe 15 februarie, a fost înaintată Administrației Prezidențiale propunerea de emitere, în regim de urgență, a decretului de trecere în rezervă a general-locotenentului Cătălin-Ștefăniță Zisu.

„Ministerul Apărării Naţionale reiterează, pe această cale, politica de toleranţă zero faţă de orice acţiuni întreprinse de personalul militar şi civil care se circumscriu faptelor de corupţie şi care sunt în gravă contradicţie cu valorile şi normele morale, sociale şi de comportament impuse tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în instituţia noastră. În respectul principiilor prezumţiei de nevinovăţie, precum şi al celui care statuează că nimeni nu este mai presus de lege, Ministerul Apărării Naţionale va coopera deplin şi necondiţionat cu organele judiciare, punând la dispoziţie toate datele şi informaţiile solicitate, în vederea clarificării depline a tuturor circumstanţelor referitoare la faptele săvârşite de persoanele faţă de care s-a pus în mişcare urmărirea penală”, se mai arată în comunicatul citat.

Generalul Cătălin Zisu rupe tăcerea

Cătălin Zisu s-a prezentat sâmbătă la Poliția Capitalei, unde a oferit câteva declarații presei. Acesta a afirmat că nu consideră că a greșit, dar așteaptă concluziile anchetei pentru a clarifica situația. În ceea ce privește cauțiunea impusă, Zisu a menționat că nu dispune de suma necesară, însă ia în calcul posibilitatea de a depune o garanție.

„Domnule, încă o dată repet, sunt în vârful unui sistem, sub mine sunt oameni și specialiști care au ajuns la aceste concluzii. Am avut o firmă de consultanță, am avut o firmă de proiectare drumari și alți specialiști, care ei au ajuns la această concluzie. Până la mine au semnat 7-8 inși vis-a-vis de această chestiune. Am avut un comitet de suport decizional condus de generalul Cristea, locțiitorul meu care el împreună cu alți 7-8 inși s-au ocupat de această problemă”, a spus Zisu.

Generalul a explicat că ceasurile descoperite de procurori în urma perchezițiilor au fost achiziționate la mâna a doua. Anchetatorii ar fi găsit în locuința sa aproximativ 2.000 de tablouri, zeci de ceasuri de lux – inclusiv modele Rolex evaluate la peste 60.000 de euro fiecare – și mai multe genți de firmă.

Cătălin Zisu, colonelul în rezervă Lucian Amorăriţei şi omul de afaceri Ionel Olteanu au fost plasaţi sub control judiciar

Generalul Cătălin Zisu, fostul colonel Lucian Amorăriței și omul de afaceri Ionel Olteanu au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune în dosarul privind presupusa plată a unor lucrări neexecutate pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar.

Potrivit informațiilor transmise de DNA sâmbătă dimineață, Cătălin Zisu este cercetat pentru abuz în serviciu cu obținerea unui folos necuvenit, infracțiune cu consecințe deosebit de grave și comisă în formă continuată. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproape 12 milioane de lei. Atât Zisu, cât și Olteanu sunt obligați să achite, în termen de șapte zile, o cauțiune de un milion de lei fiecare, în timp ce pentru Amorăriței suma stabilită este de 500.000 de lei.