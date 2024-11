Elodia Ghinescu, avocată dispărută fără urmă acum 17 ani, a lăsat în urmă o mamă care continuă să plângă și să caute răspunsuri. Emilia Ghinescu, profund afectată de pierderea fiicei sale, a condamnat public declarațiile lui Dan Diaconescu, care a anunțat că intenționează să producă un film despre dispariția Elodiei.

Elodia a fost dată dispărută în 2007, iar în anii care au urmat, Dan Diaconescu a realizat numeroase emisiuni despre acest caz, ținând românii cu sufletul la gură în așteptarea unor noi informații. După o pauză de 12 ani, Diaconescu a revenit în atenția publicului cu intenția de a lansa un film despre dispariția Elodiei.

La aflarea acestei vești, mama Elodiei a declarat că nu va permite ca Dan Diaconescu să facă un film despre tragedia fiicei sale.

Emilia Ghinescu, mama Elodiei, a declarat pentru Click.ro: „El și-a pus întrebarea dacă are voie să facă un film despre Elodia, dacă are libertatea, din partea cuiva, din familie, să-l realizeze și să-l difuzeze. Cine crede el că îi dă voie? Nu mi-a cerut acordul și nici nu îndrăznește să mă caute! Când a murit Elodia, îmi tot spunea că vine cu elicopterul, în fața blocului meu, ca să-mi ia interviu și să-și facă emisiunea, dar nu-mi trebuia. Cum să discut despre copilul meu? Nu vreau să am de-a face cu Dan Diaconescu, care a spus atâtea prostii la OTV despre dispariția Elodiei. Îi interzic să facă film despre tragedia Elodiei, îl dau în judecată! Nu are acordul nimănui. Nici Cristian Cioacă nu-i poate da acordul, nu are această autoritate, a fost condamnat”.