Maia Sandu a donat premiul „Timișoara pentru Valori Europene” unei organizații caritabile

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a donat premiul „Timişoara pentru Valori Europene”, în valoare de 30.000 de euro, organizaţiei „Prietena Mea” care se ocupă de incluziunea copiilor cu sindromul Down, a anunţat luni preşedinţia de la Chişinău, potrivit Newsmaker.

„Asociaţia ‘Prietena Mea’ este vocea copiilor cu sindromul Down şi promovează incluziunea lor, ca ei să trăiască în familii şi comunităţi armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a creşte, a se dezvolta şi a fi fericit”, a declarat Maia Sandu, explicându-şi gestul.

Asociaţia non-profit „Prietena Mea”, fondată de Ludmila Adamciuc, are misiunea de a creşte gradul de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi prin informare, sensibilizare şi abilitare atât a părinţilor copiilor cu nevoi speciale, cât şi a societăţii.

Adamciuc este mama unui copil cu sindrom Down, Chiar dacă la început a acceptat cu greu diagnosticul fetiței sale, în prezent ea susține că fetița ei este cel mai mare miracol care i se putea întâmpla.

Potrivit instituţiei prezidenţiale, Asociaţia pentru Promovarea Timişoarei va transfera direct banii Asociaţiei publice „Prietena Mea”.

Ce este sindromul Down?

Sindromul Down este o afecțiune în care o persoană are un cromozom în plus. Cromozomii sunt mici „pachete” de gene în organism. Aceștia determină modul în care corpul unui copil se formează și funcționează pe măsură ce crește în timpul sarcinii și după naștere.

În mod obișnuit, un copil se naște cu 46 de cromozomi. Bebelușii cu sindrom Down au o copie în plus a unuia dintre acești cromozomi, cromozomul 21. Un termen medical pentru a avea o copie în plus a unui cromozom este „trisomia”.

Sindromul Down este denumit și trisomia 21. Această copie în plus modifică modul în care se dezvoltă corpul și creierul copilului, ceea ce poate cauza provocări atât mentale, cât și fizice pentru copil.

Persoanele cu sindromul Down au, de obicei, un coeficient de inteligență în intervalul ușor spre moderat scăzut și vorbesc mai greu decât alți copii.

Unele caracteristici fizice comune ale sindromului Down includ: