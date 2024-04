În ambele centre au fost inaugurate noi branduri internaționale și multe altele sunt deja planificate să li se alăture în viitorul apropiat. Un punct de atracție este noul hipermarket Carrefour, complet renovat și modernizat, care până acum funcționa sub brandul Cora. S-au întreprins și vor continua renovări majore ale facilităților interioare și exterioare ale centrelor, pentru a asigura cea mai bună experiență pentru clienți.

În total, Supernova Group operează sapte centre din care șase centre sub brandul Supernova în România; festivitățile de inaugurare vor începe la Supernova București Lujerului între 6 și 9 iunie 2024 și la Supernova Constanța-Brătianu între 16 și 19 mai 2024.

Markus Pinggera, Managing Director la Supernova Group, a declarat că sunt nerăbdători să ofere comunităților din București și Constanța două centre comerciale moderne care redefinește experiența de cumpărături.

El a menționat că și-au asumat pe deplin misiunea de a aduce plus valoare consumatorilor români prin lucrările efectuate asupra infrastructurilor interne, optimizarea spațiilor, furnizarea de servicii premium și extinderea ofertei comerciale.

El a subliniat că nu își doresc să se oprească aici, ci sunt angajați să continue procesul de rebranding.

,,Suntem nerăbdători să oferim comunităților din București și Constanța două centre comerciale moderne care redefinesc experiența de cumpărături. Ne-am asumat, pe deplin, misiunea de a aduce plus valoare consumatorilor români prin lucrările pe care le-am realizat asupra infrastructurilor interne, optimizarea spațiilor, servicii premium și extinderea ofertei comerciale. Nu ne dorim să ne oprim aici, ci ne angajăm să continuăm procesul de rebranding, astfel încât an de an, să fim mai buni și mai actualizați la cerințele actuale ale pieței”, a declarat Markus Pinggera, Managing Director la Supernova Group.