Mădălina Ghenea s-a arătat revoltată de ultimele știri făcute la adresa sa, potrivit cărora, ea ar avea o relație cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu și totodată, fostul iubit al Dariei Radianova.

Mai exact, vedeta se întreabă cum de presa din România nu are rușine și poate să scrie despre un bărbat pe care ea nu l-a cunoscut niciodată și cu care nici măcar nu vorbit.

„Sunt dezgustată de ceea ce scrie presa din România. Oare nu vă este rușine să inventați a nu știu câta oară o relație cu un om pe care eu nu l-am întâlnit niciodată, nu am schimbat nici măcar un mesaj, niciun cuvânt, nu știu cine este această persoană și vă permiteți să scrieți că am o relație”, a spus Mădălina Ghenea pe Instagram.

Totodată, vedeta susține că este mamă și nu își dorește ca fiica sa să citească în viitor astfel de aberații, mai ales scrie se la adresa sa. Ea amintit o întâmplare în momentul în care a călătorit pentru un contract, iar la o săptămână după, în presă au apărut informații potrivit cărora, aceasta ar avea o relație.

După o altă săptămână, vedeta susține că a fost acuzată că se află într-o altă relație, cu un om de care nici măcar nu a auzit, în contextul în care ea nu citește presa din România.

„Eu sunt mamă, am un copil, oare este normal ca într-o zi, fiica mea, când va învăța să citeasă oare este normal că va trebui să citească atâtea aberații. Și nu mă așteptam ca o revistă va ”Viva” să scrie asemenea mizerii.

Când vă veți opri? Când veți înceta să scrieți asemenea aberții. Pur și simplu nu este corect, nu este drept, nu este normal ce faceți. Acum o săptămână am călătorit pentru un contract, cu un brand cu care lucrez de foarte mulți ani , ai scris ca am o relație, după o săptămână scrieți că am o relație cu un om pe care eu nu îl cunosc și nu am schimbat niciun cuvânt.

Eu nu urmăresc presa din România. Nu este normal să vă bateți joc în acest hal de un om care nu a făcut altceva decât să vă dedice timpul”, a adăugat aceasta.

Părinții Mădălinei Ghenea sunt martori

Vedeta i-a adus în discuție și pe părinții săi, despre care susține că au văzut-o tot timpul când a suferit din cauza acuzațiilor care i-au fost aduse în presa din România. Totodată, Mădălina Ghenea susține că acest lucru nu este un exemplu nici pentru fetele din România care citesc astfel de titluri și rețin astfel de informații.

„Aș vrea să vă spună părinții mei cât am suferit de fiecare dată când ați spus aberații. În fiecare săptămână sunt într-o altă relație cu un alt bărbat pe care nu îl cunosc, nu știu cum arată, câți ani are, nu am schimbat niciodată un cuvânt.

Vă dați seama că ce faceți este groaznic? Dar e groaznic și pentru fetele care urmăresc paginile voastre, fetele care citesc asemenea titluri, ce exemplu dați voi prin aceste articole?”, se întreabă vedeta.