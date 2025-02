Daniel Funeriu, fost ministru al Educației și candidat independent la alegerile prezidenţiale, a făcut vineri o serie de observații critice la adresa unora dintre candidați, accentuând că „din păcate Georgescu nu e unicul candidat care vrea să câştige fără să spună sau să facă nimic substanţial, ci doar mizând pe «efectul guru»”, a scris acesta pe Facebook.

El a subliniat faptul că mulți dintre aceștia încearcă să obțină sprijinul electoratului fără a oferi soluții concrete, concentrându-se doar pe imaginea și discursul lor carismatic. „Avem guru cu zorzoane, guru papagal, guru salvator, pe scurt la capitolul guru stăm bine”, a continuat Funeriu, criticând acest tip de politică care se bazează pe impresia și nu pe conținut real.

În postarea sa pe Facebook, Funeriu a continuat să-și exprime nemulțumirea față de lipsa de substanță în rândul unor candidați, atrăgând atenția asupra unui discurs superficial care poate părea atractiv pentru unii, dar care nu oferă soluții reale. „Printre candidaţi stăm bine la capitolul guru”, a afirmat el, explicând cum unii dintre acești candidați nu se obosesc să își susțină afirmațiile cu date corecte sau raționamente fundamentate.

În acest context, Funeriu a subliniat o greșeală specifică făcută de unul dintre candidați, Georgescu, căruia i-ar fi trimis un manual de chimie de clasa a VII-a pentru a-l ajuta să corecteze unele erori fundamentale. „Unuia dintre ei, domnului Georgescu, i-am transmis un manual de chimie de clasa a VII-a.

Oricine nu a rămas repetent din cauza chimiei îşi dă seama de aberaţiile solemne spuse de Georgescu”, a declarat Funeriu. De asemenea, a ironizat faptul că Georgescu ar fi confundat „tabelul lui Mendeleev” cu „tabloul lui Mendeleev”, un detaliu pe care Funeriu l-a considerat semnificativ pentru a demonstra lipsa de pregătire reală a acestuia.

Un alt punct important din postarea lui Funeriu a fost testul pe care l-a propus pentru a ajuta oamenii să identifice dacă au căzut pradă unui „guru” sau unui candidat care mizează pe o imagine artificială și nu pe substanță. Funeriu a propus trei întrebări esențiale care ar putea să ajute la identificarea unui astfel de candidat:

„Avem guru cu zorzoane, guru papagal, guru salvator, pe scurt la capitolul guru stăm bine, nu şi la capitolul substanţă”, arată Funeriu.

El continuă: „Dacă vă întrebaţi „oare nu am căzut pradă unui guru?” testul e uşor şi în trei etape: 1) am tendinţa, când zice (solemn de obicei) o imbecilitate să spun „ah, e doar o mică şi nesemnificativă eroare?” 2) vorbeşte despre lucruri neverificabile, gen „graţie mie vei găsi piatra filosofală”. OK, şi când o găseşti ce faci cu ea, o pui în congelator? 3) am tendinţa, când e clar că a greşit (gen „nu ştiu politică externă, prima cerinţă din fişa postului, dar învăţ şi revin peste două luni”) sau e urmărit penal sau acuzat de corupţie să zic: „aaa, îl atacă duşmanii, hai că e băiat/fată deştept/deşteaptă şi învaţă repede”.

În cazul în care răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este „da”, Funeriu recomandă o pauză de reflecție și o reevaluare a poziției față de acești candidați. „Dacă răspunsul la una din aceste întrebări e «da», atunci sugestia mea e să luaţi o pauză de cafea, să reflectaţi un pic în profunzime şi să vă întrebaţi dacă nu cumva nenea/tanti ăla/aia îşi bate joc de voi şi mintea voastră”, a subliniat candidatul independent, îndemnându-i pe cetățeni să fie mai atenți la mesajele care li se adresează.