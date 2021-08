Mădălin Ionescu este în doliu. Prezentatorul Tv a rămas fără unul dintre părinți. Tatăl lui Mădălin Ionescu s-a stins din viață. Vestea morții a fost dată chiar de către vedetă. Durerea este fără margini, mai ales că acesta s-a stins din viață în brațele soției sale și ale fiului său.

Cunoscutul prezentator Tv a postat un mesaj emoționant în amintirea tatălui său. Tatăl său a murit chiar cu o zi înaintea onomasticii.

“Tatăl meu s-a stins seara trecută… in prezenta mea și a mamei mele… Așa a fost sa fie, așa a ales, așa s-a întâmplat. El … s-a numit Marin și s-a dus dincolo in preziua praznicului Maicii Domnului, pe care a prețuit-o atât de mult ! Nu am trăit niciodată un moment mai sfâșietor !

Nu o sa pot uita vreodată contorsionarea aceea specifica momentului in care sufletul se desprinde de trup …și nici liniștea de după.

Tata s-a stins la cinci minute după ce, văzându-i agonia, eu și mama l-am rugat pe Dumnezeu sa-i curme suferința sau sa-l întărească decisiv.

A fost cel mai bun tata, realmente ! Ne-a iubit pe toți frații cu o dragoste desăvârșita.

Mesajul cutremurător transmis de Mădălin Ionescu

Pot sa spun despre el ca nu a făcut rău nimănui, cel puțin nu voit, conștient. Și acest fapt … îl cunosc toți cei care au interacționat cu el. Un om cu o vocație umanista puternica și cu o mare iubire de Dumnezeu, pe care a mărturisit-o pana la final, chiar și in fazele avansate ale afecțiuni care l-a marcat in ultimii ani.

Tata a fost unul din ctitorii multora dintre hidrocentralele românești . Unul din eroii tăcuți și demni ai acestui neam. Nu s-a lăudat niciodată cu meritele lui . Și-a făcut cu ardoare datoria fata de țara, fără sa ceara aprecieri publice sau distincții. A lăsat ceva semnificativ în urma lui și cred ca acest fapt e un privilegiu al destinului.

Înaintea oricărei empatii sau mesaje de sprijin, vreau doar atât sa va rog : iubiți-vă părinții ! Mult ! In fiecare clipa . Nu pregetați să faceți gesturi frumoase pentru ei. Când se duc… golul lăsat e uriaș . Regretele de asemenea … Părinți, iubiți-va copiii! Energia familiei e vindecătoare si unica!

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți !”, este mesajul postat de prezentator pe Facebook.