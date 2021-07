Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt împreună de 10 ani și au împreună o fetiță, însă prezentatorul tv mai are alți doi copii, un băiat și o fată din mariajul trecut.

De menționat este faptul că Mihaela Coșerariu și Mădălin Ionescu au divorțat în anul 2011, după un mariaj care a durat 14 ani de zile, iar la acel moment au existat zvonuri potrivit cărora prezentatorul tv și-a părăsit soția pentru Cristina Șișcanu.

După 10 ani de la divorț, acesta a vorbit despre motivul pentru care a divorțat, dar și despre neînțelegerile de la acel moment. Mai exact, Mădălin Ionescu susține că nu Cristina Șișcanu ar fi fost motivul divorțului.

„M-am îndrăgostit nebunește. Nu am anunțat public că divorțez”, a dezvăluit prezentatorul în emisiunea lui Mirel Curea.

În ceea ce privește relația cu actuala sa soție, prezentatorul tv a declarat că este foarte recunoscător pentru ajutorul primit în ultimii ani de zile. „Cristina mi-a crescut copiii”, a adăugat Mădălin Ionescu.

Relația Cristinei Șișcanu cu cei doi copii

Cristina Șișcanu a vorbit și ea despre relația pe care o are cu Ștefania și Filip, copiii pe care Mădălin Ionescu îi are cu fosta lui soție. Mai exact, vedeta susține că i-a tratat ca pe proprii ei copii, motiv pentru care are o relație specială cu ei.

„Noi avem copii de toate vârstele, cu preocupări diferite. Ştefania împlineşte 22 de ani, vrea să ia viaţa în piept şi se pregăteşte să se mute de acasă, la câteva străzi distanţă de noi, Filip are 15 ani, iar Petra are doi. Dacă o întrebi pe cea mică pe cine iubeşte cel mai mult o să spună că pe „Pepe”. Aşa îl alintă ea pe Filip, nu ştiu de ce.

Pe Ştefania o alintă „Sisi”. Pe Filip îl mângâie, îl pupă, se joacă cu el, îi găteşte în bucătăria ei de jucărie, iar el se preface că bea şi mănâncă tot ce îi pregăteşte ea. Fac şi puzzle-uri împreună. Filip are o răbdare incredibilă cu ea”, a declarat Cristina Șișcanu.