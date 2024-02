Odată cu decesul Mioarei Roman, un mister persistent rămâne nedeslușit în ceea ce privește divorțul său răsunător de fostul premier Petre Roman, care a avut loc în 2007, rupând un mariaj ce părea de nezdruncinat. Deși au trecut ani de la acea despărțire, motivul exact rămâne un mister pentru mulți.

La momentul anunțului separării, Mioara Roman și Petre Roman au atras atenția întregii țări. Faptul că fostul premier s-a implicat ulterior într-o relație cu Silvia Chifiriuc, mult mai tânără decât el cu 25 de ani, a adăugat la speculațiile și comentariile critice din partea opiniei publice.

Într-un interviu acordat emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Petre Roman a încercat să clarifice această poveste, mărturisind că s-a îndrăgostit profund de actuala sa soție, atras nu doar de frumusețea ei, ci și de starea de bine pe care i-a oferit-o.

„(…) Într-un fel, cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a declarat Petre Roman în emisiune.