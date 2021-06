Lupte la baionetă pe un patrimoniu uriaș: Marca și cramele Murfatlar. Judecătorul sindic a sesizat Tribunalul Constanța cu privire la faptele lichidatorului.

Prin urmare, acesta a fost înlocuit, în ciuda opoziției unuia dintre creditori, care l-a susținut până în ultima clipă.

Lupte la baionetă pe un patrimoniu uriaș. Cramele Murfatlar se află în insolvență încă din 2012

La Constanța se duc lupte grele pentru obținerea mărcii și a cramelor Murfatlar. Lichidatorul Angelo Ion Florin, numit din voința unui singur creditor, a fost acuzat că și-a făcut de cap pe podgorie.

Instanța l-a înlocuit pe Angelo după ce a constatat că a blocat procedurile de recuperare a creanțelor de la unul dintre creditori, a nesocotit dispozițiile judecătorului sindic și a făcut cereri de renunțare la judecată fără aprobarea Adunării creditorilor.

Astfel, la Murfatlar se duce o lupta intensa pe obtinerea marcii Murfatlar si a cramelor SC Murfatlar Romania SA, dupa intrarea companiei in insolventa. Din martie 2012, de cand a fost deschisa procedura de insolventa, la cererea societatii Murfatlar si pana in prezent, s-a facut tot posibilul din partea creditorilor, fiecare pe latura sa, sa obtina cate o bucata din Murfatlar.

Iar rolul cel mai important pare ca il are lichidatorul judiciar care in prezent s-a transformat in primadonă a dosarului nr. 2938/118/2012 aflat la Tribunalul Constanta, scrie luju.ro.

Instanța s-a sesizat din oficiu

Aceasta dupa ce instanta s-a sesizat din oficiu cu privire la inlocuirea lichidatorului judiciar “Cabinet Individual de Insolventa Angelo Ion Florian” in cauza privind aplicarea procedurii insolventei debitoarei SC Murfatlar Romania SA, Curtea de Apel Constanta constatand ca lichidatorul judiciar “a manifestat o atitudine care a prejudiciat intersele creditorilor debitoarei”.

Istoria Murfatlar din punct de vedere al insolventei incepe in 26 martie 2012, cand, la cererea societatii, s-a declansat procedura insolventei. La acea data, printre creditori se regaseau companii din grupul Murfatlar precum Omnilogic SRL Unipersonala, Gemarco Industry SRL, Euroavipo sau Compania de supraveghere IG SRL.

Ulterior, prin Sentinta nr. 1659 din 23 noiembrie 2018, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 2938/118/2012 s-a dispus intrarea in faliment a debitoarei SC Murfatlar Romania SA, fiind la acea data desemnat provizoriu un lichidator judiciar, respectiv Fair & Full Insolvency Consulting IPURL (care in trecut detinuse si calitatea de administrator judiciar), potrivit sursei citate.

Omnilogic SRL Unipersonala, creditorul care l-a propus și susținut

Si de aici, atentie, caci la un an si jumatate de la hotararea instantei, mai exact la data de 14 mai 2020, creditorul majoritar, Omnilogic SRL Unipersonala, reprezentata de administratorul Emil Badea, a decis inlocuirea lichidatorului judiciar provizoriu Fair & Full Insolvency Consulting cu lichidatorul judiciar “Cabinet Individual de Insolventa Angelo Ion Florian”, caruia i-a stabilit si un onorariu lunar fix in cuantum de 10.000 lei.

Omnilogic SRL Unipersonala a adoptat aceasta decizie bazandu-se pe faptul ca Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei (art. 19 alin. 2) ii da posibilitatea ca, fara consultarea adunarii creditorilor, sa desemneze un administrator judiciar sau un lichidator judiciar.

Or, tinand cont ca Omnilogic SRL Unipersonala este inscrisa in calitate de creditor garantat cu o creanta de 74,4 milioane lei, reprezentand 52,8% din total masa credala, a dispus numirea lui Angelo Ion Florian in functia de lichidator judiciar.

De la acel moment, in calitatea sa de lichidator judiciar la SC Murfatlar Romania SA, numit prin decizia societatii Omnilogic SRL Unipersonala, Angelo Ion Florian ar fi trebuit sa se ocupe cu recuperarea si distribuirea catre creditori a sumelor in cadrul procedurii de faliment a companiei, ori sa reintregeasca patrimoniul societatii cu activele pe care le detine.

Faptele lichidatorului judiciar Angelo Ion Florian

Numai ca, lichidatorul judiciar Angelo Ion Florian s-a ocupat, potrivit Tribunalului Constanta:

-cu ignorarea legii, mai precis a disp art. 25 lit. d) din Legea 85/2006,

-cu interpretarea dupa bunul plac a dispozitiilor date de judecatorul sindic,

-cu prejudicierea intereselor unor creditori, prin incalcarea vointei exprimate de acestia in cadrul Adunarii creditorilor debitoarei SC Murfatlar Romania SA,

-cu refuzul in repetate randuri de a convoca adunarea creditorilor, dar si, atentie,

-cu “temporizarea cauzelor prin care s-a urmarit anterior recuperarea creantelor datorate de terti debitoarei Murfatlar Romania SA”

-si cu formularea de cereri de renuntare la judecata, cereri care ar fi trebuit sa fie formulate doar dupa consultarea organelor decizionale ale Murfatlar, respectiv Adunarea creditorilor.

Si de parca nu ar fi fost suficient, in noiembrie 2020, in calitate de lichidator judiciar Angelo Ion Florian a formulat o cerere de repunere in termen pentru a formula recurs impotriva judecatorului sindic prin care ANAF a fost inscrisa la masa credala cu suma de 154 milioane lei, formuland inclusiv cerere de recurs si de aderare la recursurilor formulate de Omnilogic SRL si Gemarco Industry SRL, arată sursa citată.

Judecătorul sindic Claudia Ionela Bojin reacționează

Aceste grozavii au fost si cele care au stat la baza sesizarii din oficiu ridicate de judecatorul sindic Claudia Ionela Bojin de la Tribunalul Constanta in dosarul nr. 2938/118/2012 la termenul din 14 aprilie 2021, in care a dispus inlocuirea lui Angelo Ion Florian din calitatea de lichidator judiciar al debitoarei Murfatlar SA cu practicianul in insolventa Maestro SPRL, cu un onorariu la jumatate fata de cel stabilit pentru Angelo, respectiv de 5000 lei.

Concret, in incheierea din 14 aprilie 2021 din dosarul nr. 2938/118/2012, judecatorul sindic Claudia Ionela Bojin de la Tribunalul Constanta deliberand asupra sesizarii din oficiu asupra inlocuirii lichidatorului judiciar, a retinut ca lichidatorul judiciar Angelo Ion Florian “a manifestat o atitudine care a prejudiciar interesele creditorilor in prezenta procedura prin incalcarea vointei exprimate de acestia in cadrul Adunarii creditorilor debitoarei Murfatlar Romania SA din 4 septembrie 2020, prin care s-a aprobat Regulamentul de vanzare a bunurilor debitoarei”, precum si ca a refuzat in mod repetat sa convoace Adunarea creditorilor in vederea supunerii la vot a cererilor formulate de adjudecatarii bunurilor licitatiei desfasurate in data de 8.10.2020 – SC Andra International SRL si SC Vie-Vin Andra SRL, respectiv SC Selex Trading SRL, “aspect care a determinat temporizarea procedurii de faliment si inregistrarea pe rolul instantelor a numeroase litigii”.

Un derapaj care a fost sanctionat cu inlocuirea lui Angelo Ion Florian din procedura insolventei de la Murfatlar Romania SA l-a reprezentat si faptul ca acesta “a incalcat in mod voit dispozitiile art. 12 din Legea nr. 85/2006, respectiv caracterul executoriu al hotararilor judecatorilor sindic” de doua ori.

Decizia nu este definitivă

Respectiv cand a dat o interpretare proprie dispozitiilor judecatorului sindic in sedinta din 13 ianuarie 2021 privitoare la modul de exprimare ce urmeaza sa fie adoptat doar de catre creditoarea BRD GSG SA, in sensul ca in loc de “punct de vedere” sa precizeze “vot”, dar si in 17 februarie 2021, cand desi a fost atentionat de instanta asupra acestor chestiuni “a refuzat sa stabileasca rezultatul votului exprimat de creditori”.

Basca, fata de masurile adoptate de lichidatorul judiciar Angelo Ion Florian si sanctionate de instanta au fost formulate 10 contestatii, fiind trasata prin dispozitia instantei sarcina lui Angelo Ion Florian de a stabili rezultatul votului exprimat in sedinta din 17 februarie 2021 de Adunarea creditorilor debitoarei Murfatlar Romania SA: “Si de aceasta data lichidatorul judiciar incalca in mod voit dispozitiile art. 12 din Legea nr. 85/2006, respectiv caracterul executoriu al hotararilor judecatorilor sindic”.

De asemenea, instanta a mai retinut si faptul ca Angelo Ion Florian a inteles sa procedeze la efecutarea demersurilor pentru finalizarea procedurii de inventariere si preluarea bunurilor ce apartineau Murfatlar abia dupa ce au fost stabilite termene ferme, sub sanctiunea amenzii in caz de nerespectare a acestora.

De precizat este ca in prezent solutia Tribunalului Constanta a fost contestata la Curtea de Apel Constanta, urmand ca instanta sa pronunte o solutie fata de inlocuirea lui Angelo Ion Florian din procedura insolventei la Murfatlar Romania SA.