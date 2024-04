Doliu în lumea muzicii! Joe Blunt a murit

Doliu în lumea muzicii! Joe Blunt a murit. El a fostvocalistul legendarului grup R&B „The Drifters”. S-a stins din viață la onorabila vârstă de 74 de ani.

A decedat pe data de 26 martie 2024, însa abia acuminformaţia a fost făcută publică. A murit în locuința sa din Temple Hills, Maryland.

„Joe a fost calm în toate felurile. Era întotdeauna pregătit și era la înălțimea vocii și a tehnicii de scenă. Era atât de amabil cu fanii săi, cu promotorii… cu toți cei cu care a intrat în contact. Se purta cu personalul de la bucătărie cu același respect cu care se purta cu cel care îi scria cecul – îmi plăcea asta la el”, a declarat managerul „The Drifters”, Burke Allen, pentru ENSTARZ.

Despre Joe Blunt

Joe Blunt și-a început cariera muzicală la 18 ani, ca membru al trupei americane „The Chancellors”. S-a alăturat trupei „The Drifters” în anul 1975, cântând alături de Ben E. King și Johnny Moore. A cântat ca solist principal pe mai multe piese.

S-a retras din trupa respectivă după zece ani. S-a întors acasă pentru a se concentra pe interpretarea muzicii gospel și pe actorie.

În anul 2009, a primit premiul „Lifetime Achievement Award” de la Sony Music. Trei ani mai târziu, a primit un disc de aur de la Sony Music pentru contribuțiile sale la CD-ul The Drifters „The Very Best of”, certificat gold în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Durere printre fanii muzicii sale

Vestea morții sale i-a cutremurat pe toți fanii săi.

„Domnul Joe Blunt. Cu adevărat unul dintre băieții buni, plecat prea devreme. A venit să vadă Temptations Revue la Blue Dolphin pe 12 octombrie. Am fost atât de fericită să îl văd stând acolo. Am apucat să vorbim puțin înainte și după spectacol. Am cântat cu niște legende ale voastre. Odihnește-te liniștit, prietene.”

„Odihnească-se în pace legendarul domn Joe Blunt. Joe a fost un fost cântăreț al trupei The Drifters și Voices of Classic Soul, dar mai important decât atât a fost un prieten, un soț, un tată și un om atât de bun. Joe a fost cineva pe care l-am admirat, cineva care a deschis calea și cineva care părea să facă întotdeauna ceea ce trebuie. Vă rugăm să păstrați familia și prietenii lui Joe în rugăciunile voastre.”

„Acești doi domni m-au binecuvântat incredibil de mult cu măiestria lor muzicală, dar și mai mult cu smerenia și credința lor în Dumnezeu. Îi numesc cu afecțiune „The Joes”! Joe Coleman și Joe Blunt. În această seară ne amintim și îl sărbătorim pe Joe Blunt în timp ce se odihnește în Domnul. Joe, ai fost pentru mine mai mult decât aș putea spune vreodată, dar pentru moment, RIP. Ne vedem mâine dimineață.”