Mama Luizei Melencu a reacționat imediat la acest tertip pentru tergiversarea dosarului. După ce în spaţiul public a apărut informaţia că bărbatul bănuit că a omorât-o pe tânără neagă crima, femeia a lansat o serie e acuzaţii grave. „Probabil a fost o înţelegere între el şi procurori”, a spus femeia. Monica Melencu a mai declarat că întotdeauna a sperat că Luiza trăieşte, dar că aştepta să afle adevărul de la Gheorghe Dincă.

„Noi am susţinut de la început că Luiza nu este moartă. Şi nu este moartă. Aşteptăm să vedem ce declară Dincă. Eu am spus că o să lupt până o să aflu adevărul. Speranţa am avut-o de la început că Luiza este vie, trebuia să aflăm adevărul de la el. Numai că el… uitaţi-vă, nouă luni de zile n-a spus absolut nimic. Iar eu nu ştiu pe ce bază trimiteau ei (procurorii DIICOT-n.r.) dosarul în instanţă… Mă gândesc că totuşi, Dumnezeu e sus şi ne va ajuta”, a spus Monica Melencu.

Întrebată de ce crede că Dincă şi-a schimbat declaraţia cu puţin timp înainte ca dosarul să fie trimis instanţei de judecată, Monica Melencu a răspuns că probabil acesta a avut o înțelegere cu procurorii sau cu altcineva: „Probabil a fost o înțelegere între el și procuror, între el și altcineva a fost o înțelegere și probabil aici e familia implicată. Probabil că atunci când el a auzit că se vorbește de familie a luat foc și de asta a și luat atutudinea asta”.

Principala probă a procurorilor DIICOT cu privire la moartea Luizei Melencu constă chiar în declarația lui Gheorghe Dincă, și anume că el a ucis-o.

Mama fetei dispărută în urmă cu 10 luni a depus săptămâna trecută, la SIIJ, plângeri împotriva unor procurori care au instrumentat cazul Caracal. Sesizările depuse la Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie se referă la procurori DIICOT de la București și Craiova. Mama Luizei Melencu îi acuză pe aceștia de abuz în serviciu.

