Alexandru Cumpănaşu şi familia Alexandrei Măceşanu au transmis, împreună, un mesaj adresat avocatului Tonel Pop, cel care reprezintă familia Luizei Melencu. Aceştia s-au arătat deranjaţi de atitudinea avocatului şi, în plus, spun că acesta “noaptea apără interlopii şi ziua este plin de morală faţă de victimele traficului de persoane”, după ce au aflat că a fost avocatul interlopilor din cazul Ţăndărei.

Cumpănaşu: Eu nu bat laşii şi fricoşii

“”Observam ca unele „vedete” pricep mai greu. Mesajul vizand interventia CNA, tine de dreptul NOSTRU la aparare si excluderea de „opinii” ale unor persoane din afara familiei, precum si protejarea imaginii si intimitatii Alexandrei, copilul nostru. Consideram ca „celebrul” Pop ar trebui sa isi vada de clientii sai si sa nu se mai amestece peste apararea noastra. Este simplu. Nu numai ca nu ne razboim cu presa sau cu el, ci dimpotriva. Ii multumim presei pentru ceea ce face. Dar ca parinti si unchi ai Alexandrei il avertizam pe Pop sa-si vada de cazul pentru care a fost angajat.

Domnul avocat Modovan si noi ne facem propria aparare. In rest, declaratia acesruia la persoana verisorului nostru este foarte grava si de mahala! Poate avem o cauza comuna, insa nu si valori comune: Domnul Pop noaptea apara interlopii si ziua este plin de morala fata de victimele traficului de persoane. Pentru noi din momentul in care am aflat ca Pop a fost avocat al interlopilor din cazul Tandarei in care au fost traficati peste 10000 de copii nu mai dorim sa avem de-a face cu el. Nu dorim sa intram in contradictii publice, dar daca noi vorbim mai rar nu inseamna ca nu stim sa ne aparam verisorul, eroul Alexandrei.

Am transmis ambilor avocati ai familiei Melencu sa-si limiteze comentariile doar la cauza pentru care au fost angajati, altfel vom lua masuri. Avem aceasi cauza si durere cu parintii si familia Luizei, nu si cu domnul Pop sau alti avocati. Adaugam la acestea si legaturile domnului Pop cu unii interlopi din judetul Olt care au trimis politia la adrese false, a doua zi dupa disparitia Alexandrei”.

Acum, din partea mea va pot comunica inca o data ca voi face plangere penala tuturor celor vinovati pentru achitarea interlopilor in cazul Tandarei, inclusiv judecatorului. Totusi, 28 de interlopi din Ialomita au fost achitati si cei peste 10000 de copii si femei au ramas traficati, in ciuda revoltei politiei din Marea Britanie. Nu poti fi avocatul interlopilor si victimelor in acelasi timp. Despre ce vorbim?

Demersul meu si al familiei mele este foarte clar: RESPECTATI-NE DREPTUL LA APARARE. Si nu va mai amestecati din afara in situatia Alexandrei. Simplu. Cu privire la faptul ca-l voi bate il anunt ca eu nu bat lasii si fricosii. Si nu o sa ma smiorcai ca el ca s-a uitat Dinca urat la mine in sediul DIICOT. In rest, le doresc tuturor avocatilor o viata linistita si cat mai rezervata cu privire la cauzele care nu-i privesc”, este mesajul publicat pe pagina de socializare a lui Alexandru Cumpănaşu.

Solicitarea făcută către DIICOT şi Parchetul General

În plus, în acelasi mesaj se vorbeşte şi despre ultima declaraţie depusă de Alexandru Cumpănaşu ca martor la DIICOT, pe data de 9 decembrie, în care a cerut celor de la DIICOT şi de la Parchetul General să constate identitatea a două persoane care apar în filmuleţele apărute la TV privind acest caz.

“Al doilea lucru: pentru cei rai care cred ca eu uit vreodata este episodul 9 Decembrie. In ultima declaratie ca martor la DIICOT am solicitat verificarea identitatii celor 2 persoane: fata din filmuletul facut public si cea care apare la TV si spune ca este aceasi cu cea din film. A fost o magarie fara margini. Cu ajutorul doamnei Brooks am lamurit ca sunt 2 persoane diferite si ca a fost un joc ilegal. Asa ca am cerut deja DIICOT si Parchetului General sa constate adevarul (sunt singurii in masura).

Daca a fost o actiune de crima organizata sa plateasca toti cei implicati. Nu uitati (eu sigur nu uit) ca persoana care a actionat atunci pentru prezentarea asa zisei prostituate a fost „celebrul” Pop. Eu vreau ca lucrurile sa fie lamurite si in acest caz. Mi-au transmis atunci ca prostituata ma va da in judecata pentru daune. Nu s-a mai intamplat. Eu imi doresc. Am toate probele prin care voi dovedi DIICOT si Parchetului General ca am actionat cu acordul familiei Melencu si in perfecta legalitate, spre deosebire de altii care au lasat-o moarta si au tainuit probe”, a mai scris Cumpănaşu pe Facebook.

