Acuzații dure la adresa mamei Alexandrei Măceșanu. Femeia a izbucnit în lacrimi în sala de judecată. Ce i-a zis avocatul familiei Melencu

Cei trei martori audiați miercuri au fost Remus Rădoi, bărbatul care ar fi apelat la 112 pentru căutarea Alexandrei Măceșanu, fostul iubit al Luizei Melencu și un taximetrist.

Termenul nu a fost lipsit de conflict – avocatul familiei Melencu, Carmen Obârșanu o acuză pe mama Alexandrei, Tudorița Măceșanu, că refuză să ceară probe autorităților.

Avocatul familiei Melencu a solicitat să fie depusă la dosar lista cu apelurile pe care mama Alexandrei Măceșanu le-a efectuat. Carmen Obârșanu spune că din moment ce Tudorița Măceșanu a refuzat ca acest lucru să fie făcut, înseamnă că știe unde este fiica sa.

”Eu vă spun sincer: marele inspector de zonă, marele detectiv de acolo nu știe nimic, de asemenea, asta e, și am verificat în dosar, am găsit o planșă din care rezulta că în luna august a fost format de pe numărul mamei Alexandrei, numărul Alexandrei. Pe listing, apare că Alexandra nu a fost apelată de mama ei niciodată, după dispariție. Și atunci, în fața instanței, am solicitat să mi se facă o adresă, să-mi dea originalele de la operatorii de telefonie mobilă și judecătoarea a zis că această cerere o poate face numai mama Alexandrei, prin apărătorul său, lucru pe care mama Alexandrei a refuzat categoric. Și am spus dacă nu îți soliciți probe să îți cauți fata, înseamnă că știi unde e, a declarat Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu.

Aceasta mai spune că mama Alexandrei refuză să ceară probe, în timp ce familia Luizei Melencu ”aleargă disperați să își caute fata”. De asemenea, spune avocatul familiei Melencu, judecătoarea ”era total aeriană”, precizând, totodată, ”că a primit niște ordine și dânsa și celelalte părți”.

”Nu știu, în momentul în care îți dispare copilul, faci pe dracu-n patru să ți-l cauți.”, spune Carmen Obârșanu.

Avocatul familiei Măceșanu a reacționat imediat

De partea cealaltă, avocatul Aurel Moldovan a declarat că mama Alexandrei Măceșanu a izbucnit în lacrimi în sala de judecată din cauza comportamentului avocatei familiei Melencu.

De asemenea, acesta a declarat că a solicitat judecătoarei ca avocata familiei Melencu să fie amendată, ”nerespectând deontologia profesională, a solicitat o probă în numele nostru, ca și cum eu nu eram în acea sală de judecată”.

”(…) Să e depună de către DIICOT listingul, în original, de la DIICOT în sala de judecată cum că ar fi șters un mesaj pe care mama Alexandrei l-ar fi dat Alexandrei sau un apel telefonic. În cazul în care domna Măceșanu nu este de acord, însemnă că ea știe unde este fata. Am reacționat imediat: am solicitat instanței să o amendeze, pentru că este un comportament neadecvat și nu face decât să pună presiune în continuare pe mama Alexandrei care este deja și destul traumatizată de lipsa fetei”, a spus avocatul familiei Măceșanu.

Amintim că audierea martorilor va continua și luna viitoare, următorul termen fiind stabilit pe data de 17 decembrie.