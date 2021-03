Ludovic Orban, despre scandalul momentului

„Mai apare în câte un colţ de ţară câte o numire prezentată într-un mod deformat. Chelneriţa de la Administraţia Bazinală Prut absolvise facultatea. Eu am fost extrem de exigent în selectarea oamenilor pe care i-am susţinut în funcţii publice”, a declarat Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a vorbit despre scandalul de la Apele Române Iaşi, unde directorul, cu funcţie de conducere în PNL la nivel local, se recomandă drept „un animal politic care va ajunge cel puţin ministru”.

Alstfel, Orban a subliniat că el are putere de decizie la nivel central şi că nu poate şti ce se întâmplă „în câte un colţ de ţară”, unde numirile în funcţii din instituţii publice „sunt prezentate deformat”.

Exigență în selectarea oamenilor

În continuare, președintele PNL a vorbit și despre chelneriţa angajată ca inginer la Administraţia Bazinale de Apă Prut-Bârlad. Conform informațiilor transmise, aceasta a absolvit o facultate şi a lucrat ca să se poată întreţine, fiind student. Orban a subliniat și că a fost extrem de exigent în selectarea oamenilor pe care i-a susţinut în funcţii publice

Acesta a fost întrebat sâmbătă, 13 martie, ce informaţii mai are despre directorul Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad, Petru Avram, vicepreşedinte PNL Iaşi, care se recomandă subordonaţilor ca „un animal politic care va ajunge cel puţin ministru”.

Orban susţine că aşteaptă rezultatele anchetelor deschise în acea instituţie.

„În ceea ce mă priveşte pe mine, eu am fost extrem de exigent în selectarea oamenilor pe care i-am susţinut în funcţii publice. Evident că posibilitatea mea de influenţare a numirii este la nivel naţional, că eu conduc partidul la nivel naţional, nu pot să ştiu în fiecare localitate ce se întâmplă. Pe de altă parte, PNL are oameni foarte valoroşi, are oameni de calitate, oameni peste nivelul mediu al celorlalţi reprezentanţi ai formaţiunilor politice.

Avem primari, avem consilieri locali, consilieri judeţeni, avem prefecţi, subprefecţi, secretari de stat, preşedinţi de agenţii, miniştri, oameni cunoscuţi, oameni care au la bază o carieră în spate, profesionalism cert, experienţă, integritate. Astea au fost criteriile pe care m-am bazat. Faptul că mai apare în câte un colţ de ţară câte o numire care este prezentată într-un mod deformat – aicea daţi-mi voie să vă spun: persoana care este prezentată ca şi chelneriţa de la Apele Române de fapt a terminat o facultate. În facultate a trebuit să muncească.

În Statele Unite jumătate din studenţi muncesc, ca să poată să se întreţină pe perioada studiilor. Şi la noi sunt oameni din familii mai sărace care nu au posibilitatea părinţii lor să îi ţină la studii şi care trebuie să muncească. Că se duc chelneri sau se duc în altă activitate pentru a putea să obţină veniturile necesare pentru susţinerea studiilor, eu zic că este de lăudat, nu este de condamnat”, a declarat Ludovic Orban într-o conferinţă de presă susţinută la Deva.

Totodată, acesta a adăugat că îşi doreşte ca PNL să fie „apreciat” după cei care deţin funcţii publice, cum ar fi preşedintele, premierul, miniştrii ori primarii PNL.

„În ceea ce priveşte punerea de ştampile, eu vreau ca PNL să fie apreciat după preşedinte, pentru că preşedintele României a fost preşedintele PNL şi a câştigat de două ori alegerile la un scor remarcabil, după premier după miniştri, după secretarii de stat, după preşedinţii de agenţii, după prefecţi, după prefecţi, după subprefecţi, primarii pe care-i are şi care sunt în general nişte primari performanţi şi care au îmbunătăţit viaţa comunităţilor locale pe care le conduc”, a conchis Orban.

Liberalii îl susțin pe Orban

Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis, cu unanimitate de voturi, să susţină la viitorul congres al Partidului Naţional Liberal candidatura actualului preşedinte al formaţiunii, Ludovic Orban, pentru un nou mandat în această funcţie.

„Împreună cu membrii şi colegii mei din PNL Iaşi voi susţine candidatura lui Ludovic Orban pentru încă un mandat de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Apreciez toate eforturile pe care le-a făcut în calitate de prim-ministru pentru a sprijini România în timpul crizei generate de pandemie şi totodată eforturile de a transforma PNL în principala opţiune de vot a românilor.

Este o alegere asumată pe care am luat-o din respect pentru ieşeni, care au votat programul nostru de guvernare şi viziunea liberală pe care le-am construit şi împreună cu Ludovic Orban. În timpul cât a fost prim-ministru, Guvernul României şi-a îndreptat pentru prima dată atenţia către judeţul Iaşi şi către întreaga Moldovă. Niciodată Iaşiul nu a mai fost vizitat atât de des de un premier ca pe durata mandatului domnului Orban, niciodată nu a existat un interes mai mare asupra proiectelor Moldovei ca în timpul în care domnia sa a fost în fruntea Guvernului.

A fost pentru prima dată când Iaşiul a primit o sumă record, a doua ca valoare la nivel naţional, pentru oraşele şi comunele din judeţ – 45,65 milioane de lei, alocaţi tuturor UAT-urilor. Am obţinut sprijin pentru aeroportul Iaşi, afectat de pandemie, pentru care Guvernul Orban a alocat 6 milioane de lei, reuşind astfel să repunem activitatea pe picioare, lucru care astăzi se vede prin creşterea numărului de curse externe şi prin atragerea marilor operatori aerieni, precum Lufthansa, care din luna mai va opera zboruri de la Iaşi.

Atât personal, cât şi prin cabinetul său de miniştri, din care am fost onorat să fac parte, Ludovic Orban a repus Iaşiul şi Moldova pe harta priorităţilor naţionale. Sunt încrezător că, în frunte cu Ludovic Orban la conducerea Partidului Naţional Liberal, în următorii patru ani vom putea oferi regiunii noastre dezvoltarea pe care o merită şi vom putea recupera din decalajele pe care nefericitele guvernări socialiste le-au creat. Votul în unanimitate acordat în cadrul Biroului Politic Judeţean confirmă că PNL Iaşi este o filială unită, care a rămas dedicată scopului de a reprezenta interesele ieşenilor, alături de liderii care au lucrat la acest program ambiţios de guvernare naţională şi locală pe care oamenii l-au votat cu încredere”, spune preşedintele PNL Iaşi, Costel Alexe.

Sursa foto: INQUAM Photos, Sabin Cirstoveanu