Ludovic Orban nu se consideră un politician învechit: Nu este importantă vârsta președintelui PNL

După declarația șefului Executivului, fostul premier, Ludovic Orban, a fost întrebat de jurnaliști dacă se consideră un politician învechit. El a declarat că a adus deja un suflu nou în Partidul Național Liberal și că nu este importantă vârsta pe care o are liderul partidului.

„Dacă vă uitaţi, faţă de momentul în care am fost ales preşedinte al PNL, au apărut foarte multe feţe noi în spaţiul public care au ocupat funcţii publice, de la Siegfried Mureşan, dau exemple şi din tabăra lui Florin (Florin Cîţu – n.r.), Cristi Băcanu, de la Violeta Alexandru până la Pavel Popescu. La ora actuală, dacă ne uităm la grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor, cred că este cea mai mică medie de vârstă şi grupul care cuprinde cei mai mulţi tineri pe care i-a avut vreodată PNL în Parlament. Mai mult decât atât, am fost curajos şi am susţinut candidatura foarte multor tineri la funcţiile de primar şi mulţi dintre ei au şi câştigat”, a explicat Orban.