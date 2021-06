Ludovic Orban a vorbit despre averea personală. Între timp, Orban se pregătește intens pentru bătălia internă din PNL.

El speră să câștige un nou mandat de președinte al partidului, în dauna celui mai nou adversar al său, Florin Cîțu.

Ludovic Orban a vorbit despre averea personală. ”Nu prea am făcut investiţii”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi că nu are foarte multe economii şi că nu face investiţii.

Orban a arătat că are totuși o asigurare.

“Nu am foarte multe economii, nu fac investiţii. Am o asigurare, tipul de asigurare care atunci când ajungi la pensie primeşti nişte bani. În rest, în casă, maşina familiei e o maşină achiziţionată în 2007 sau în 2008, (…) nu prea am făcut investiţii.

Mi-ar fi plăcut să joc pe bursă, dar nu avut nici timpul”, a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului, întrebat în ce îşi investeşte economiile personale strânse de-a lungul anilor.

Întrebat când a fost ultima dată într-o vacanţă, Orban a menţionat în ultimii ani a avut vacanţe foarte scurte, de câteva zile fiecare.

“Vacanţa mea în 2017 cu familia a fost de 2 zile, vacanţa din 2018 de trei zile jumătate. E adevărat, am fost cu familia de revelion în 2020-2021 şi am stat trei zile la Sinaia.

Pentru anul acesta (cu vacanţa – n.r.) va fi complicat, pentru că avem calendarul de alegeri locale şi judeţene, iar după finalizarea, pe 10 august, a conferinţelor judeţene începe campania de prezentare a moţiunilor în filiale.

Congresul PNL, în data de 25 septembrie

E puţin probabil să beneficiez de vreo vacanţă”, a afirmat Orban.

El a făcut referire la alegerile interne din partidul pe care îl conduce.

Trebuie precizat că PNL își va desfăşura Congresul în data de 25 septembrie, la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile.

Desfăşurarea congresului va fi cu 5.000 de delegaţi, dintre care 493 sunt delegaţi de drept, restul sunt delegaţi aleşi după norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participanţii la Consiliul Naţional.

Calendarul alegerilor interne va fi: în perioada 1 iunie – 15 iulie vor avea loc adunările generale ale organizaţiilor locale, iar în perioada 1 iulie – 10 august vor avea loc conferinţele judeţene de alegeri.

O perioadă de 45 de zile, între data de 10 august şi data Congresului – 25 septembrie, va fi pentru campania de prezentare a moţiunilor şi de susţinere a uneia sau alteia dintre moţiuni.