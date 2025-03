Lucian Romașcanu, fost ministru al Culturii și actual președinte al Consiliului Județean Buzău, a fost propus de România pentru funcția de membru al Curții Europene de Conturi. Nominalizarea sa a ajuns pe masa oficialilor europeni încă din luna februarie 2025, iar acesta a susținut deja o audiere în fața Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European.

În cadrul discuțiilor, Romașcanu a declarat că este pregătit să renunțe la cariera sa politică „fără ezitare” dacă va fi confirmat în noul rol european. Decizia finală privind numirea sa aparține Consiliului Uniunii Europene.

Guvernul României l-a propus pe Lucian Romașcanu pentru funcția de membru al Curții Europene de Conturi, ca înlocuitor al fostului social-democrat Viorel Ștefan.

Mandatul acestuia urmează să se încheie în luna iunie 2025. Propunerea oficială a fost transmisă instituțiilor europene încă din februarie 2025, conform unui document analizat de Libertatea.

În data de 12 februarie 2025, Consiliul Uniunii Europene a trimis Parlamentului European o scrisoare prin care solicita consultarea în ceea ce privește numirea lui Romașcanu.

În urma audierii sale, decizia finală va fi luată de Consiliul UE, avizul Parlamentului European fiind doar consultativ.

Pentru a fi numit în această funcție, Lucian Romașcanu a trebuit să parcurgă o serie de audieri în fața Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European.

În cadrul acestor discuții, el a fost întrebat despre realizările sale profesionale și despre modul în care își va menține independența în noua funcție.

Printre reușitele sale, Romașcanu a menționat creșterea bugetului Ministerului Culturii cu 47% în primul său mandat de ministru, gestionarea eficientă a bugetului fără avize negative din partea Curții de Conturi a României și implicarea în aprobarea la timp a bugetelor anuale ale țării.

De asemenea, a subliniat rolul său în gestionarea resurselor financiare necesare în timpul pandemiei COVID-19.

„În primul meu mandat de ministru, am reușit să măresc bugetul Ministerului Culturii cu 47% și am supravegheat o rată de execuție de peste 98% fără niciun aviz negativ din partea Curții de Conturi a României. În calitate de lider al grupului de senatori ai Partidului Social Democrat, am fost un actor cheie în negocierea și votul de succes a bugetelor anuale ale României la timp.

În calitate de deputat în Parlament în perioada crizei COVID-19, am putut, împreună cu colegii mei, să asigurăm – prin deciziile Parlamentare necesare – toate resursele de care avea nevoie statul pentru a lupta împotriva pandemiei și a urmări modul în care au fost alocate și cheltuite resursele”, a spus acesta.