Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat, vineri, că instituația pe care o conduce și-a atins ținta de colectare, în primele 10 luni ale anului, încasând aproape 313 miliarde de lei. Astfel, ANAF a obținut 100% din sumele stabilite prin Legea bugetului şi prin Legea de rectificare bugetară.

ANAF și-a atins ținta de colectare în 10 luni

„Vă pot spune cu bucurie şi cu satisfacţie profesională, şi le mulţumesc colegilor mei din ANAF, că încasările aferente lunii octombrie, care este o lună decisivă pentru închiderea de an, au fost realizate în proporţie de 101,6% raportat la programul de încasări stabilit prin legile bugetare, iar dacă ne raportăm la luna octombrie 2021 s-a încasat mai mult cu 120,9%.

De asemenea, aşa cum am mai spus, pentru mine rambursarea de TVA este un lucru foarte important şi pe care vreau să-l ţin întotdeauna la zero zile întârziere, adică firmele să-şi primească la timp sumele de bani ca urmare a deconturilor depuse. Am rambursat în luna octombrie 3,2 milioane de lei TVA.

Ca raportare faţă de octombrie 2021, vă pot spune să s-au rambursat 1,7 milioane de lei în octombrie 2021. Deci, aproape dublu am rambursat anul acesta în luna octombrie. Dacă ne raportăm la 10 luni de zile, cele încheiate, ANAF-ul a realizat programul de încasări în proporţie de 100%, încasând 312,8 miliarde de lei.

În comparaţie cu primele 10 luni din anul 2021, am încasat mai mult cu 121,5% în cifre reale, iar, dacă facem corecţia cu indicele preţurilor de consum, creşterea reală este de 7% faţă de anul 2021”, a declarat președintele ANAF, Lucian Heiuş.

Încasările la TVA de 76,9 milioane de lei, în primele 10 luni ale anului

De asemenea, potrivit președintelui ANAF, în primele 10 luni ale anului a fost rambursat TVA în valoare de 23,27 milioane de lei, în timp ce încasările la TVA sunt de 76,9 milioane de lei, reprezentând o creştere faţă de anul trecut de 119,6%. Totodată, în octombrie 2022, s-au încasat 36,996 miliarde de lei, faţă de octombrie 2021, când au fost 30,597 miliarde de lei.

Lucian Heiuș a ținut să menționeze că în primele 10 luni din 2021, s-au încasat 257,49 miliarde de lei, iar în aceeaşi perioadă din acest an ANAF a încasat 312,8 miliarde de lei.

„Deci, putem spune că ANAF a reuşit în primele 10 luni să asigure resursele financiare necesare funcţionării statului şi am încasat sumele stabilite prin Legea bugetului şi prin Legea de rectificare bugetară”, a mai declarat Lucian Heiuş.