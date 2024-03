Marcel Boloș a vorbit despre eficiența măsurilor financiar-bugetare care s-au luat la finalul anului trecut. Ministrul Finanțelor a dezvăluit, în direct la Radio România Actualități, că bugetul încasează mult mai bine banii, acum, față de anii trecuți. Boloș spune că, după șase luni, s-au strâns mai mulți bani ca în perioada similară a anului trecut.

„În primele două luni, noi am avut planul în întregime realizat de către ANAF. Dacă ne raportăm la banii pe care i-am încasat în lunile ianuarie și februarie, față de aceeași perioadă similară a anului 2023, am încasat cu zece miliarde de lei mai mult. Deci e o sumă consistentă la buget, iar față de planul pe care l-am avut, în plus, am încasat trei miliarde de lei. Deci rezultatele se văd și, sigur, nu este foarte confortabil pentru contribuabil să știe că au o factură în evidențele ANAF înregistrată și după aceea să încerce să o ascundă. Mai devreme sau mai târziu, adevărul iese la iveală și descoperim astfel de lucruri” a spus ministrul Finanțelor.