Veste momentului pentru toți românii! Se întâmplă de la 1 ianuarie. Anunțul făcut chiar de Marcel Ciolacu

Prețul alimentelor va scădea după ce va intra în vigoare noua Ordonanță de urgență din energie, spune președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu. Acesta a reiterat că nimeni nu va plăti mai mult de 1,3 lei/kWh, deoarece statul va interveni cu compensarea.

„Mă aştept ca după intrarea in vigoare a ONG să avem scăderi de preţuri în zona produselor alimentare. Prețul de 0,68 lei/kW să rămână în continuare, există un calcul cu ministerul de finanţe şi este sustenabil pe bugetul de anul viitor. Nimeni nu va plăti mai mult de 1,3 lei-kw pentru ca aici intervine statul si compensează” a declarat Marcel Ciolacu.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu vin după ce coaliția a luat o decizie în ceea ce privește plafonarea și compensarea prețurilor la energie electrică. Miercuri, 9 noiembrie, liderii coaliției de guvernare au stabilit ca pragul pentru pentru consumatorii casnici, pentru un consum lunar de sub 100 de kWh și un consum lunar situat între 100 și 255 kWh să rămână la fel cum era, de 0,68 de lei/kWh și, respectiv, de 0,80 de lei/kWh.

În plus, ei au mai decis ca românii să plătească suma de 1,3 lei/kWh pentru un consum lunar care depășește 255 kWh.

Surse liberale declarau cu o zi în urmă că PSD dorea ca prețul pentru IMM-uri să fie de 1,3 lei/kWh, însă prețul a rămas 1 leu/kWh, după insistențele liberalilor.

Marcel Ciolacu refuză ca pensiile mari să crească și mai mult

Liderul social-democrat a vorbit și despre majorările de pensii, subliniind că nu este de acord ca o pensie de 1.800 de lei să crească cu 270 de lei, în timp ce una de 18.000 de lei să se majoreze cu 2.700 de lei.

”Eu am vrut o discuţie mai amplă, mai aşezată şi mai profesionistă. Am rămas la nivelul discuţiei de procente: 15, 16, 10. Eu reprezint un partid social democrat. Îmi cer scuze, am altă abordare.

Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei şi o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2.700 de lei. Mai exact, de zece ori faţă de cel cu pensia de 1.800 de lei”, a declarat președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că guvernanții vor avea grijă de toți românii pentru a trece peste acestă perioadă complicată, fără a face eforturi mari.

”Stabilim anvelopa şi venim şi avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată fără eforturi foarte mari”, a mai spus social-democratul.